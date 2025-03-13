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Верховный суд поддержал взыскание 358,7 миллиарда рублей с Олега Кана - РИА Новости, 13.03.2025
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10:43 13.03.2025 (обновлено: 10:57 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/sud-2004695575.html
Верховный суд поддержал взыскание 358,7 миллиарда рублей с Олега Кана
Верховный суд поддержал взыскание 358,7 миллиарда рублей с Олега Кана - РИА Новости, 13.03.2025
Верховный суд поддержал взыскание 358,7 миллиарда рублей с Олега Кана
Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих судов, которые по иску Генеральной прокуратуры РФ взыскали более 358,7 миллиарда... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:43:00+03:00
2025-03-13T10:57:00+03:00
приморский край
великобритания
олег кан
владимир попов
дмитрий пашов
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих судов, которые по иску Генеральной прокуратуры РФ взыскали более 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в том числе так называемого "крабового короля" Олега Кана. Как следует из определения, с которым ознакомилось РИА Новости, судья ВС РФ Владимир Попов, изучив кассационные жалобы 17 ответчиков, "пришел к выводу об отсутствии оснований… по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации". Как отмечается в определении, суды удовлетворили иск, "установив… что ответчики находились под непосредственным контролем иностранных инвесторов и действовали с совместным умыслом на осуществление в нарушение законодательства деятельности, представляющей стратегическое значение для обеспечения экономической безопасности государства, а также (факты - ред.) причинения водным биологическим ресурсам существенного ущерба". Суды полностью удовлетворили иск Генпрокуратуры, в котором были заявлены требования о взыскании с регионального фонда "Родные острова" и 18 физлиц, включая Кана, Дмитрия Пашова, Алексея Кудряшова, Марину Тен, солидарно более 358,7 миллиарда рублей ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, о признании незаконными договоров Росрыболовства с рядом промысловых компаний, также ответчиков по иску, на вылов биоресурсов и о взыскании в пользу государства этих компаний, принадлежащих ответчикам-физлицам, в счет частичного возмещения ущерба. Решение было обращено судом первой инстанции к немедленному исполнению. На его основании в собственность государства перешли, в частности, компании "Монерон", "Севрыбфлот", "Аквамарин", "Прибой-Т", "Рентэлит", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток". По другому иску Генпрокуратуры суды двух инстанций в Приморском крае взыскали более 17,4 миллиарда рублей с ряда других дальневосточных рыбопромышленников, среди которых еще один "крабовый король" - Дмитрий Дремлюга. В том деле суд также признал незаконными договоры между Росрыболовством и несколькими компаниями-ответчиками, закрепляющие доли квот на вылов краба. Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. Ранее представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГСа информации о смерти Кана нет.
https://ria.ru/20240726/dolgi-1962064418.html
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приморский край, великобритания, олег кан, владимир попов, дмитрий пашов, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), вооруженные силы рф, происшествия
Приморский край, Великобритания, Олег Кан, Владимир Попов, Дмитрий Пашов, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Вооруженные силы РФ, Происшествия
Верховный суд поддержал взыскание 358,7 миллиарда рублей с Олега Кана

Верховный суд поддержал взыскание 358,7 млрд рублей с "крабового короля" Кана

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих судов, которые по иску Генеральной прокуратуры РФ взыскали более 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в том числе так называемого "крабового короля" Олега Кана.
Как следует из определения, с которым ознакомилось РИА Новости, судья ВС РФ Владимир Попов, изучив кассационные жалобы 17 ответчиков, "пришел к выводу об отсутствии оснований… по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации".
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Как отмечается в определении, суды удовлетворили иск, "установив… что ответчики находились под непосредственным контролем иностранных инвесторов и действовали с совместным умыслом на осуществление в нарушение законодательства деятельности, представляющей стратегическое значение для обеспечения экономической безопасности государства, а также (факты - ред.) причинения водным биологическим ресурсам существенного ущерба".
Суды полностью удовлетворили иск Генпрокуратуры, в котором были заявлены требования о взыскании с регионального фонда "Родные острова" и 18 физлиц, включая Кана, Дмитрия Пашова, Алексея Кудряшова, Марину Тен, солидарно более 358,7 миллиарда рублей ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, о признании незаконными договоров Росрыболовства с рядом промысловых компаний, также ответчиков по иску, на вылов биоресурсов и о взыскании в пользу государства этих компаний, принадлежащих ответчикам-физлицам, в счет частичного возмещения ущерба.
Решение было обращено судом первой инстанции к немедленному исполнению. На его основании в собственность государства перешли, в частности, компании "Монерон", "Севрыбфлот", "Аквамарин", "Прибой-Т", "Рентэлит", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток".
По другому иску Генпрокуратуры суды двух инстанций в Приморском крае взыскали более 17,4 миллиарда рублей с ряда других дальневосточных рыбопромышленников, среди которых еще один "крабовый король" - Дмитрий Дремлюга. В том деле суд также признал незаконными договоры между Росрыболовством и несколькими компаниями-ответчиками, закрепляющие доли квот на вылов краба.
Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому.
По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. Ранее представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГСа информации о смерти Кана нет.
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Приморский крайВеликобританияОлег КанВладимир ПоповДмитрий ПашовГенеральная прокуратура РФФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Вооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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