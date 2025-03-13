https://ria.ru/20250313/sud-2004695575.html

Верховный суд поддержал взыскание 358,7 миллиарда рублей с Олега Кана

Верховный суд поддержал взыскание 358,7 миллиарда рублей с Олега Кана - РИА Новости, 13.03.2025

Верховный суд поддержал взыскание 358,7 миллиарда рублей с Олега Кана

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих судов, которые по иску Генеральной прокуратуры РФ взыскали более 358,7 миллиарда... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T10:43:00+03:00

2025-03-13T10:43:00+03:00

2025-03-13T10:57:00+03:00

приморский край

великобритания

олег кан

владимир попов

дмитрий пашов

генеральная прокуратура рф

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих судов, которые по иску Генеральной прокуратуры РФ взыскали более 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в том числе так называемого "крабового короля" Олега Кана. Как следует из определения, с которым ознакомилось РИА Новости, судья ВС РФ Владимир Попов, изучив кассационные жалобы 17 ответчиков, "пришел к выводу об отсутствии оснований… по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации". Как отмечается в определении, суды удовлетворили иск, "установив… что ответчики находились под непосредственным контролем иностранных инвесторов и действовали с совместным умыслом на осуществление в нарушение законодательства деятельности, представляющей стратегическое значение для обеспечения экономической безопасности государства, а также (факты - ред.) причинения водным биологическим ресурсам существенного ущерба". Суды полностью удовлетворили иск Генпрокуратуры, в котором были заявлены требования о взыскании с регионального фонда "Родные острова" и 18 физлиц, включая Кана, Дмитрия Пашова, Алексея Кудряшова, Марину Тен, солидарно более 358,7 миллиарда рублей ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, о признании незаконными договоров Росрыболовства с рядом промысловых компаний, также ответчиков по иску, на вылов биоресурсов и о взыскании в пользу государства этих компаний, принадлежащих ответчикам-физлицам, в счет частичного возмещения ущерба. Решение было обращено судом первой инстанции к немедленному исполнению. На его основании в собственность государства перешли, в частности, компании "Монерон", "Севрыбфлот", "Аквамарин", "Прибой-Т", "Рентэлит", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток". По другому иску Генпрокуратуры суды двух инстанций в Приморском крае взыскали более 17,4 миллиарда рублей с ряда других дальневосточных рыбопромышленников, среди которых еще один "крабовый король" - Дмитрий Дремлюга. В том деле суд также признал незаконными договоры между Росрыболовством и несколькими компаниями-ответчиками, закрепляющие доли квот на вылов краба. Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. Ранее представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГСа информации о смерти Кана нет.

https://ria.ru/20240726/dolgi-1962064418.html

https://ria.ru/20240613/advokat-1952510960.html

приморский край

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приморский край, великобритания, олег кан, владимир попов, дмитрий пашов, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), вооруженные силы рф, происшествия