Суд 16 апреля проверит законность приговора экс-главе управления ФТС
Суд 16 апреля проверит законность приговора экс-главе управления ФТС Кизлыку
Александр Кизлык. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции 16 апреля рассмотрит жалобы защиты на 10-летний приговор экс-начальнику управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС), бывшему генерал-лейтенанту Александру Кизлыку за злоупотребления должностными полномочиями, приведшими к ущербу на 25 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение кассационных жалоб назначено на 16 апреля", - рассказал собеседник агентства.
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Заместитель Кизлыка Алексей Серебро, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и старший дознаватель по особо важным делам Домодедовской таможни Андрей Шурыгин были приговорены к срокам от пяти до семи лет лишения свободы. Всем им также вменили злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями (часть 3 статьи 285 УК РФ).
Мосгорсуд в июне 2024 года признал приговор законным, он вступил в силу.
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Как было установлено в ходе рассмотрения дела, с 3 июля 2018 по 22 июля 2019 года фигуранты, действуя вопреки интересам ФТС и злоупотребляя должностными полномочиями, приняли заведомо незаконные процессуальные решения. В результате этого лица, совершившие неправомерное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств, были освобождены от уголовной ответственности и им необоснованно возвращено имущество, подлежащее обращению в доход государства.
Один из преступных эпизодов был связан с женой посла России в Кении: таможенники незаконно пропустили ее, хотя при въезде в РФ она не задекларировала 50 тысяч долларов.
Согласно материалам дела, ущерб бюджету превысил 25 миллионов рублей.
Зимой 2021 года Мещанский суд Москвы обратил в доход государства имущество Кизлыка и его супруги на 153,4 миллиона рублей.
В ходе обыска у Кизлыка него нашли около 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота, заявляла Генпрокуратура. По данным правоохранителей, у его заместителя Серебра при обыске нашли более скромную сумму - 23 миллиона рублей.