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Суд 16 апреля проверит законность приговора экс-главе управления ФТС - РИА Новости, 13.03.2025
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05:23 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/sud-2004655411.html
Суд 16 апреля проверит законность приговора экс-главе управления ФТС
Суд 16 апреля проверит законность приговора экс-главе управления ФТС - РИА Новости, 13.03.2025
Суд 16 апреля проверит законность приговора экс-главе управления ФТС
Второй кассационный суд общей юрисдикции 16 апреля рассмотрит жалобы защиты на 10-летний приговор экс-начальнику управления дознания Федеральной таможенной... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T05:23:00+03:00
2025-03-13T05:23:00+03:00
происшествия
россия
москва
кения
александр кизлык
алексей серебро
федеральная таможенная служба (фтс россии)
московский городской суд
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции 16 апреля рассмотрит жалобы защиты на 10-летний приговор экс-начальнику управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС), бывшему генерал-лейтенанту Александру Кизлыку за злоупотребления должностными полномочиями, приведшими к ущербу на 25 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение кассационных жалоб назначено на 16 апреля", - рассказал собеседник агентства. Дорогомиловский суд Москвы в начале марта 2023 года приговорил Кизлыка к 10 годам колонии общего режима и лишил его звания генерал-лейтенанта таможенной службы. Заместитель Кизлыка Алексей Серебро, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и старший дознаватель по особо важным делам Домодедовской таможни Андрей Шурыгин были приговорены к срокам от пяти до семи лет лишения свободы. Всем им также вменили злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). Мосгорсуд в июне 2024 года признал приговор законным, он вступил в силу. Как было установлено в ходе рассмотрения дела, с 3 июля 2018 по 22 июля 2019 года фигуранты, действуя вопреки интересам ФТС и злоупотребляя должностными полномочиями, приняли заведомо незаконные процессуальные решения. В результате этого лица, совершившие неправомерное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств, были освобождены от уголовной ответственности и им необоснованно возвращено имущество, подлежащее обращению в доход государства. Один из преступных эпизодов был связан с женой посла России в Кении: таможенники незаконно пропустили ее, хотя при въезде в РФ она не задекларировала 50 тысяч долларов. Согласно материалам дела, ущерб бюджету превысил 25 миллионов рублей. Зимой 2021 года Мещанский суд Москвы обратил в доход государства имущество Кизлыка и его супруги на 153,4 миллиона рублей. В ходе обыска у Кизлыка него нашли около 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота, заявляла Генпрокуратура. По данным правоохранителей, у его заместителя Серебра при обыске нашли более скромную сумму - 23 миллиона рублей.
https://realty.ria.ru/20241205/mosgorsud-1987495683.html
https://ria.ru/20250310/ulyukaev-2003976396.html
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происшествия, россия, москва, кения, александр кизлык, алексей серебро, федеральная таможенная служба (фтс россии), московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Москва, Кения, Александр Кизлык, Алексей Серебро, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
Суд 16 апреля проверит законность приговора экс-главе управления ФТС

Суд 16 апреля проверит законность приговора экс-главе управления ФТС Кизлыку

© АГН "Москва" / Александр АвиловАлександр Кизлык
Александр Кизлык - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Александр Кизлык. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции 16 апреля рассмотрит жалобы защиты на 10-летний приговор экс-начальнику управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС), бывшему генерал-лейтенанту Александру Кизлыку за злоупотребления должностными полномочиями, приведшими к ущербу на 25 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение кассационных жалоб назначено на 16 апреля", - рассказал собеседник агентства.
Тверской суд Москвы в четверг арестовал гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова по делу о взятке в особо крупном размере - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Суд проверит законность ареста гендиректора Фонда капремонта Подмосковья
5 декабря 2024, 12:24
Дорогомиловский суд Москвы в начале марта 2023 года приговорил Кизлыка к 10 годам колонии общего режима и лишил его звания генерал-лейтенанта таможенной службы.
Заместитель Кизлыка Алексей Серебро, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и старший дознаватель по особо важным делам Домодедовской таможни Андрей Шурыгин были приговорены к срокам от пяти до семи лет лишения свободы. Всем им также вменили злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями (часть 3 статьи 285 УК РФ).
Мосгорсуд в июне 2024 года признал приговор законным, он вступил в силу.
Алексей Улюкаев - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с Улюкаева
10 марта, 00:26
Как было установлено в ходе рассмотрения дела, с 3 июля 2018 по 22 июля 2019 года фигуранты, действуя вопреки интересам ФТС и злоупотребляя должностными полномочиями, приняли заведомо незаконные процессуальные решения. В результате этого лица, совершившие неправомерное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств, были освобождены от уголовной ответственности и им необоснованно возвращено имущество, подлежащее обращению в доход государства.
Один из преступных эпизодов был связан с женой посла России в Кении: таможенники незаконно пропустили ее, хотя при въезде в РФ она не задекларировала 50 тысяч долларов.
Согласно материалам дела, ущерб бюджету превысил 25 миллионов рублей.
Зимой 2021 года Мещанский суд Москвы обратил в доход государства имущество Кизлыка и его супруги на 153,4 миллиона рублей.
В ходе обыска у Кизлыка него нашли около 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота, заявляла Генпрокуратура. По данным правоохранителей, у его заместителя Серебра при обыске нашли более скромную сумму - 23 миллиона рублей.
Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Суд рассмотрит ходатайство о переводе супруги экс-мэра Сочи в СИЗО
6 марта, 14:30
 
ПроисшествияРоссияМоскваКенияАлександр КизлыкАлексей СереброФедеральная таможенная служба (ФТС России)Московский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
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