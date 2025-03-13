https://ria.ru/20250313/sud-2004655411.html

Суд 16 апреля проверит законность приговора экс-главе управления ФТС

Суд 16 апреля проверит законность приговора экс-главе управления ФТС - РИА Новости, 13.03.2025

Суд 16 апреля проверит законность приговора экс-главе управления ФТС

Второй кассационный суд общей юрисдикции 16 апреля рассмотрит жалобы защиты на 10-летний приговор экс-начальнику управления дознания Федеральной таможенной... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T05:23:00+03:00

2025-03-13T05:23:00+03:00

2025-03-13T05:23:00+03:00

происшествия

россия

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кения

александр кизлык

алексей серебро

федеральная таможенная служба (фтс россии)

московский городской суд

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции 16 апреля рассмотрит жалобы защиты на 10-летний приговор экс-начальнику управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС), бывшему генерал-лейтенанту Александру Кизлыку за злоупотребления должностными полномочиями, приведшими к ущербу на 25 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение кассационных жалоб назначено на 16 апреля", - рассказал собеседник агентства. Дорогомиловский суд Москвы в начале марта 2023 года приговорил Кизлыка к 10 годам колонии общего режима и лишил его звания генерал-лейтенанта таможенной службы. Заместитель Кизлыка Алексей Серебро, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и старший дознаватель по особо важным делам Домодедовской таможни Андрей Шурыгин были приговорены к срокам от пяти до семи лет лишения свободы. Всем им также вменили злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). Мосгорсуд в июне 2024 года признал приговор законным, он вступил в силу. Как было установлено в ходе рассмотрения дела, с 3 июля 2018 по 22 июля 2019 года фигуранты, действуя вопреки интересам ФТС и злоупотребляя должностными полномочиями, приняли заведомо незаконные процессуальные решения. В результате этого лица, совершившие неправомерное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств, были освобождены от уголовной ответственности и им необоснованно возвращено имущество, подлежащее обращению в доход государства. Один из преступных эпизодов был связан с женой посла России в Кении: таможенники незаконно пропустили ее, хотя при въезде в РФ она не задекларировала 50 тысяч долларов. Согласно материалам дела, ущерб бюджету превысил 25 миллионов рублей. Зимой 2021 года Мещанский суд Москвы обратил в доход государства имущество Кизлыка и его супруги на 153,4 миллиона рублей. В ходе обыска у Кизлыка него нашли около 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота, заявляла Генпрокуратура. По данным правоохранителей, у его заместителя Серебра при обыске нашли более скромную сумму - 23 миллиона рублей.

https://realty.ria.ru/20241205/mosgorsud-1987495683.html

https://ria.ru/20250310/ulyukaev-2003976396.html

https://ria.ru/20250306/sud-2003404078.html

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