https://ria.ru/20250313/sud-2004652429.html
Суд признал законным заочный приговор командиру центра спецопераций ВСУ
Суд признал законным заочный приговор командиру центра спецопераций ВСУ - РИА Новости, 13.03.2025
Суд признал законным заочный приговор командиру центра спецопераций ВСУ
Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор сроком в 24 года, назначенный командиру центра специальных операций ВСУ Андрею Матвиишину, по... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T04:00:00+03:00
2025-03-13T04:00:00+03:00
2025-03-13T04:00:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор сроком в 24 года, назначенный командиру центра специальных операций ВСУ Андрею Матвиишину, по приказам и при участии которого было совершено несколько террористических атак на российские войска в Курской и Брянской областях, сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставлен без изменения", - сказал собеседник агентства. Как ранее сообщала Главная военная прокуратура, Матвиишина признали виновным по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). По решению суда, первые пять лет он должен отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. По информации ведомства, с июня 2022 по январь 2023 года Матвиишин занимался террористической деятельностью для устрашения населения, воздействия на российскую власть и дестабилизации ее деятельности. По его приказам с использованием вооружения, боевой техники, БПЛА со взрывными устройствами было совершено шесть террористических атак с территории Украины на пункты расположения российских военных в Курской и Брянской областях, не принимавших участие в СВО. В результате пострадали 10 военнослужащих. Матвиишин в 2022 году был объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250312/naemnik-2004494611.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Главная военная прокуратура
Суд признал законным заочный приговор командиру центра спецопераций ВСУ
Суд признал законным приговор командиру центра спецопераций ВСУ Матвиишину