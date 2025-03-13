https://ria.ru/20250313/sud-2004652429.html

Суд признал законным заочный приговор командиру центра спецопераций ВСУ

Суд признал законным заочный приговор командиру центра спецопераций ВСУ - РИА Новости, 13.03.2025

Суд признал законным заочный приговор командиру центра спецопераций ВСУ

Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор сроком в 24 года, назначенный командиру центра специальных операций ВСУ Андрею Матвиишину, по... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T04:00:00+03:00

2025-03-13T04:00:00+03:00

2025-03-13T04:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор сроком в 24 года, назначенный командиру центра специальных операций ВСУ Андрею Матвиишину, по приказам и при участии которого было совершено несколько террористических атак на российские войска в Курской и Брянской областях, сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставлен без изменения", - сказал собеседник агентства. Как ранее сообщала Главная военная прокуратура, Матвиишина признали виновным по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). По решению суда, первые пять лет он должен отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. По информации ведомства, с июня 2022 по январь 2023 года Матвиишин занимался террористической деятельностью для устрашения населения, воздействия на российскую власть и дестабилизации ее деятельности. По его приказам с использованием вооружения, боевой техники, БПЛА со взрывными устройствами было совершено шесть террористических атак с территории Украины на пункты расположения российских военных в Курской и Брянской областях, не принимавших участие в СВО. В результате пострадали 10 военнослужащих. Матвиишин в 2022 году был объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250312/naemnik-2004494611.html

https://ria.ru/20250206/prigovor-1997717067.html

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происшествия, брянская область, россия, украина, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура