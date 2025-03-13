https://ria.ru/20250313/studenty-2004880302.html

Вучич призвал протестующих студентов уйти из палаточного лагеря в Белграде

Вучич призвал протестующих студентов уйти из палаточного лагеря в Белграде - РИА Новости, 13.03.2025

Вучич призвал протестующих студентов уйти из палаточного лагеря в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич призвал студентов, требующих возобновления учебы на фоне четырехмесячной блокады студентами вузов, уйти из палаточного лагеря в РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T22:11:00+03:00

2025-03-13T22:11:00+03:00

2025-03-13T22:11:00+03:00

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БЕЛГРАД, 13 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал студентов, требующих возобновления учебы на фоне четырехмесячной блокады студентами вузов, уйти из палаточного лагеря в парке перед его администрацией на время массового протеста 15 марта, чтобы на них не напали демонстранты. Группа "Студенты 2.0" во главе с уроженцем Республики Сербской Боснии Герцеговины, учащимся медицинского факультета Милошем Павловичем ранее поставила палатки в Пионерском парке перед зданием администрации президента в центре Белграда. Они направили просьбу руководству вузов Сербии - определить сроки начала занятий и условия возмещения пропущенных лекций, на который получили ответ только от ректора университета в городе Нови-Пазар о том, что преподавание необходимо восстановить не позднее 1 апреля, чтобы "сохранить" академический год. Вечером в четверг актив "Студентов 2.0" из парка принял в администрации глава государства. "Они (протестующие - ред.) заявили собрание 15 марта и выбрали место, чтобы устроить насилие. Если бы не хотели насилия, могли бы перед Палатой Сербия (в другой части города – ред.), но хотели насилия, нет никаких сомнений. Прошу вас, вижу толпу в парке… Чтобы мы все избежали (неприятностей - ред.), особенно девушки, чтобы ушли домой, вы сможете уйти и вернуться днем позже. Это моя просьба, должен просить тех, кто умнее, чтобы уступили", - заявил Вучич пришедшим, трансляцию встречи вело агентство Танюг. В ответ на это студенты попросили у него один день, чтобы посоветоваться с товарищами в палаточном лагере и вернуться с решением. Оппозиционные СМИ ранее обвинили Павловича в том, что он является "человеком Вучича" и появляется с ним на всех политических мероприятиях. Студентов из парка оппоненты власти также проверили в соцсетях, утверждая, что большинство из них не является учащимися вузов, а многие - якобы члены правящей Сербской прогрессивной партии и намного старше студенческого возраста. Кроме "Студентов 2.0" в парке расположились и ветераны Подразделения по специальным операциям (JSO) 1996-2003 годов, общественники, появлялись правые политики. Оппонентов властей прозвали собравшихся в Пионерском парке "чаци", из-за старой опечатки в слове "джяци" - учащиеся, а сам палаточный лагерь саркастически называют "Чацилендом" и поставили соответствующую метку на картах Google. Полиция охраняет огражденный лагерь по периметру, серьезных столкновений с протестующими студентами и сторонниками оппозиции пока не было, но возникают словесные перепалки. Посольство РФ в связи с массовыми протестами студентов и сторонников оппозиции в Сербии в четверг призвало соотечественников воздерживаться от посещения мест массового скопления людей. Премьер Сербии Милош Вучевич заявил накануне, что студенты и сторонники оппозиции, протестующие после гибели гибели 15 человек при обрушении 1 ноября навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, устроят 15 марта блокаду всего Белграда на 72 часа, попытаются прорваться в здание скупщины (парламента), конституционного суда и Радио и телевидения Сербии.

https://ria.ru/20250308/belgrad-2003769994.html

https://ria.ru/20250119/serbiya-1994417800.html

https://ria.ru/20250310/serbija-2004191370.html

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Наталья Макарова

в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, милош вучевич, google