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В США призвали Трампа отказаться от идеи пошлин на напитки против ЕС
В США призвали Трампа отказаться от идеи пошлин на напитки против ЕС - РИА Новости, 13.03.2025
В США призвали Трампа отказаться от идеи пошлин на напитки против ЕС
Глава американского торгового Совета по алкоголю Крис Свонгер призвал президента США Дональда Трампа отказаться от идеи пошлин на крепкие напитки. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T23:13:00+03:00
2025-03-13T23:13:00+03:00
2025-03-13T23:13:00+03:00
экономика
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Глава американского торгового Совета по алкоголю Крис Свонгер призвал президента США Дональда Трампа отказаться от идеи пошлин на крепкие напитки. "Мы призываем президента Трампа заключить соглашение о крепком алкоголе с ЕС, чтобы вернуться к нулевым пошлинам, что выгодно для сферы обслуживания и производителей из США, которые экспортируют свою продукцию", - говорится в заявлении Свонгера, опубликованном на сайте торгового совета. Он подчеркнул, что нулевые тарифы действуют с 1997 года, что поддерживает сектор с оборотом в 200 миллиардов долларов, а также закупку зерна у американских фермеров. США ранее в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, распространив их на все страны. Один из крупнейших поставщиков этих металлов в Штаты - Евросоюз, который в качестве контрмеры готовится ввести тариф в 50% на импорт американского виски. Президент США Дональд Трамп ранее в четверг заявил, что если эти пошлины не будут отменены, Штаты введут ответные тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. Это, по сути, запретительные импортные пошлины.
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экономика, сша, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Экономика, США, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
В США призвали Трампа отказаться от идеи пошлин на напитки против ЕС
Торговый совет США призвал Трампа к отказу от пошлин против ЕС на напитки