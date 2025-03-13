https://ria.ru/20250313/ssha-2004885490.html

США обсуждают возможность сотрудничества с "Газпромом", пишет Bloomberg

США обсуждают возможность сотрудничества с "Газпромом", пишет Bloomberg - РИА Новости, 13.03.2025

США обсуждают возможность сотрудничества с "Газпромом", пишет Bloomberg

Вашингтон обсуждает с Москвой возможности сотрудничества с "Газпромом" в глобальных проектах на фоне совместных попыток урегулировать украинский конфликт,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T23:10:00+03:00

2025-03-13T23:10:00+03:00

2025-03-13T23:54:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Вашингтон обсуждает с Москвой возможности сотрудничества с "Газпромом" в глобальных проектах на фоне совместных попыток урегулировать украинский конфликт, передает агентство Bloomberg со ссылкой на российских и европейских чиновников. "США изучают возможности сотрудничества с энергетическим гигантом ПАО "Газпром" в рамках глобальных проектов <...> на фоне попыток посредничества в заключении мирного соглашения по Украине. <...> Обсуждения между США и Россией о возможной совместной работе с "Газпромом" пока находятся на ранней стадии", — говорится в сообщении.Отмечается, что между представителями Москвы и Вашингтона уже состоялись предварительные контакты по этому вопросу, однако участники переговоров пока не известны.Ранее в четверг президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, что если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать голубое топливо для транзита через соседнюю страну."Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.

https://ria.ru/20250303/gaz-2002836840.html

https://ria.ru/20250313/ssha-2004881208.html

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экономика, россия, сша, украина, владимир путин, александр лукашенко, газпром, в мире