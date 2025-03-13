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США обсуждают возможность сотрудничества с "Газпромом", пишет Bloomberg - РИА Новости, 13.03.2025
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23:10 13.03.2025 (обновлено: 23:54 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/ssha-2004885490.html
США обсуждают возможность сотрудничества с "Газпромом", пишет Bloomberg
США обсуждают возможность сотрудничества с "Газпромом", пишет Bloomberg - РИА Новости, 13.03.2025
США обсуждают возможность сотрудничества с "Газпромом", пишет Bloomberg
Вашингтон обсуждает с Москвой возможности сотрудничества с "Газпромом" в глобальных проектах на фоне совместных попыток урегулировать украинский конфликт,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T23:10:00+03:00
2025-03-13T23:54:00+03:00
экономика
россия
сша
украина
владимир путин
александр лукашенко
газпром
в мире
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Вашингтон обсуждает с Москвой возможности сотрудничества с "Газпромом" в глобальных проектах на фоне совместных попыток урегулировать украинский конфликт, передает агентство Bloomberg со ссылкой на российских и европейских чиновников. &quot;США изучают возможности сотрудничества с энергетическим гигантом ПАО &quot;Газпром&quot; в рамках глобальных проектов &lt;...&gt; на фоне попыток посредничества в заключении мирного соглашения по Украине. &lt;...&gt; Обсуждения между США и Россией о возможной совместной работе с &quot;Газпромом&quot; пока находятся на ранней стадии&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что между представителями Москвы и Вашингтона уже состоялись предварительные контакты по этому вопросу, однако участники переговоров пока не известны.Ранее в четверг президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, что если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать голубое топливо для транзита через соседнюю страну."Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.
https://ria.ru/20250303/gaz-2002836840.html
https://ria.ru/20250313/ssha-2004881208.html
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экономика, россия, сша, украина, владимир путин, александр лукашенко, газпром, в мире
Экономика, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Газпром, В мире
США обсуждают возможность сотрудничества с "Газпромом", пишет Bloomberg

Bloomberg: США обсуждают с Россией возможности сотрудничества с "Газпромом"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Вашингтон обсуждает с Москвой возможности сотрудничества с "Газпромом" в глобальных проектах на фоне совместных попыток урегулировать украинский конфликт, передает агентство Bloomberg со ссылкой на российских и европейских чиновников.
«

"США изучают возможности сотрудничества с энергетическим гигантом ПАО "Газпром" в рамках глобальных проектов <...> на фоне попыток посредничества в заключении мирного соглашения по Украине. <...> Обсуждения между США и Россией о возможной совместной работе с "Газпромом" пока находятся на ранней стадии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что между представителями Москвы и Вашингтона уже состоялись предварительные контакты по этому вопросу, однако участники переговоров пока не известны.
Ранее в четверг президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, что если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Европа ускоренно расходует запасы газа, заявил "Газпром"
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Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать голубое топливо для транзита через соседнюю страну.
"Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.

"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток: по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.

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