США обсуждают возможность сотрудничества с "Газпромом", пишет Bloomberg
Bloomberg: США обсуждают с Россией возможности сотрудничества с "Газпромом"
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Вашингтон обсуждает с Москвой возможности сотрудничества с "Газпромом" в глобальных проектах на фоне совместных попыток урегулировать украинский конфликт, передает агентство Bloomberg со ссылкой на российских и европейских чиновников.
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"США изучают возможности сотрудничества с энергетическим гигантом ПАО "Газпром" в рамках глобальных проектов <...> на фоне попыток посредничества в заключении мирного соглашения по Украине. <...> Обсуждения между США и Россией о возможной совместной работе с "Газпромом" пока находятся на ранней стадии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что между представителями Москвы и Вашингтона уже состоялись предварительные контакты по этому вопросу, однако участники переговоров пока не известны.
Ранее в четверг президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, что если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена.
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