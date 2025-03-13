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В США рассказали об одном из рычагов Трампа в переговорах по Украине

В США рассказали об одном из рычагов Трампа в переговорах по Украине - РИА Новости, 14.03.2025

В США рассказали об одном из рычагов Трампа в переговорах по Украине

Соединенные Штаты не продлили лицензию, позволявшую расплачиваться за поставки энергоресурсов из России через подсанкционные банки, чтобы использовать эту меру... РИА Новости, 14.03.2025

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Соединенные Штаты не продлили лицензию, позволявшую расплачиваться за поставки энергоресурсов из России через подсанкционные банки, чтобы использовать эту меру в качестве рычага на переговорах с Москвой по Украине, утверждает Fox News.Корреспондент телеканала в Белом доме Эдвард Лоуренс, сославшись на осведомленные источники, пояснил в соцсети X, что теперь страны Европы и союзники США больше не смогут приобретать российскую нефть, так как им будут угрожать санкции со стороны Штатов."Источник сообщил мне, что это тактика переговоров", — добавил журналист. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп не продлил действие генеральной лицензии минфина, позволявшей проводить расчеты за поставки нефти и газа из России через банки, попавшие под санкции.

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