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В США рассказали об одном из рычагов Трампа в переговорах по Украине
В США рассказали об одном из рычагов Трампа в переговорах по Украине - РИА Новости, 14.03.2025
В США рассказали об одном из рычагов Трампа в переговорах по Украине
Соединенные Штаты не продлили лицензию, позволявшую расплачиваться за поставки энергоресурсов из России через подсанкционные банки, чтобы использовать эту меру... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-13T22:21:00+03:00
2025-03-13T22:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Соединенные Штаты не продлили лицензию, позволявшую расплачиваться за поставки энергоресурсов из России через подсанкционные банки, чтобы использовать эту меру в качестве рычага на переговорах с Москвой по Украине, утверждает Fox News.Корреспондент телеканала в Белом доме Эдвард Лоуренс, сославшись на осведомленные источники, пояснил в соцсети X, что теперь страны Европы и союзники США больше не смогут приобретать российскую нефть, так как им будут угрожать санкции со стороны Штатов."Источник сообщил мне, что это тактика переговоров", — добавил журналист. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп не продлил действие генеральной лицензии минфина, позволявшей проводить расчеты за поставки нефти и газа из России через банки, попавшие под санкции.
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сша, россия, украина, дональд трамп, джо байден, сбербанк россии, альфа-банк, газпром, в мире, цены на нефть, экономика
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Сбербанк России, Альфа-банк, Газпром, В мире, Цены на нефть, Экономика
В США рассказали об одном из рычагов Трампа в переговорах по Украине
Fox : Трамп не продлил лицензию для расчетов с РФ с целью переговоров по Украине