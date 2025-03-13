https://ria.ru/20250313/ssha-2004834186.html

NBC: США планируют увеличить военное присутствие в Панаме

NBC: США планируют увеличить военное присутствие в Панаме - РИА Новости, 13.03.2025

NBC: США планируют увеличить военное присутствие в Панаме

США планируют увеличить свое военное присутствие в Панаме на фоне заявлений президента Дональда Трампа о намерениях взять под контроль Панамский канал, сообщает РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:40:00+03:00

2025-03-13T18:40:00+03:00

2025-03-13T18:40:00+03:00

в мире

китай

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дональд трамп

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. США планируют увеличить свое военное присутствие в Панаме на фоне заявлений президента Дональда Трампа о намерениях взять под контроль Панамский канал, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников. Цель администрации Трампа - увеличить военное присутствие США в Панаме, чтобы "сократить влияние Китая" на Панамский канал, пишет NBC. "Белый дом поручил армии США предложить варианты увеличения присутствия американских войск в Панаме, чтобы достичь цели президента Трампа по "возвращению" Панамского канала", - говорится в сообщении телеканала. По информации NBC, южное командование армии США разрабатывает несколько планов, начиная от более тесного сотрудничества с ВС Панамы и заканчивая силовым захватом Панамского канала. При этом, по словам чиновников, применение силы со стороны американских военных будет зависеть от степени сговорчивости панамской армии, пишет телеканал. Отмечается, что глава южного командования армии США Элвин Холси уже представил проекты возможных стратегий главе Пентагона Питу Хегсету. Сам Трамп дал понять, что хочет сделать военное присутствие США в районе Панамского канала заметным для демонстрации силы, пишет NBC. По данным неназванного чиновника Пентагона, которые приводит телеканал, на данный момент в Панаме размещены более 200 американских военных. При этом американские чиновники полагают, что вторжение американских войск в Панаму маловероятно и может быть рассмотрено всерьез только в случае, если увеличение военного присутствия не поможет США вернуть контроль над каналом, отмечает NBC. Во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь". При этом операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено рассказал РИА Новости, что Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации. Он пояснил, что заявления Трампа о переходе Панамского канала под контроль Китая связаны с работой двух портов, которыми управляет CK Hutchinson Holdings, базирующаяся в Гонконге. По словам Морено, у этой компании в управлении находятся порты в Англии, Средиземном море, Малайзии, на Ближнем Востоке, но "акцент был сделан на Панаме".

https://ria.ru/20250202/tramp-1996929171.html

https://ria.ru/20250123/rubio-1995065252.html

https://ria.ru/20250301/politika-2002403466.html

китай

панамский канал

гонконг

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в мире, китай, панамский канал, гонконг, дональд трамп, пит хегсет