https://ria.ru/20250313/ssha-2004824944.html

Глава Минфина США оценил перспективу скорого шатдауна

Глава Минфина США оценил перспективу скорого шатдауна - РИА Новости, 13.03.2025

Глава Минфина США оценил перспективу скорого шатдауна

Возможное прекращение работы американского правительства ("шатдаун") с конца текущей недели будет "невероятно разрушительным" для Соединенных Штатов и навредит... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:18:00+03:00

2025-03-13T18:18:00+03:00

2025-03-13T18:18:00+03:00

в мире

сша

скотт бессент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870353900_0:233:1745:1215_1920x0_80_0_0_2c2a6f48fbb36f1a72a17d8bdb88e353.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Возможное прекращение работы американского правительства ("шатдаун") с конца текущей недели будет "невероятно разрушительным" для Соединенных Штатов и навредит экономике страны, заявил глава минфина США Скотт Бессент. "Это невероятно разрушительно", - сказал он в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о том, как возможный шатдаун отразится на США. Бессент добавил, что прекращение работы правительства нанесет вред американской экономике. Правительству США с субботы грозит частичное прекращение работы в том случае, если конгресс не примет законопроект о финансировании работы правительства. Ранее палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о финансировании правительства до 30 сентября. Для принятия документа сенатом документ должен получить 60 из 100 голосов законодателей, поэтому 53 голосов республиканцев будет недостаточно. Демократы публично заявляют о намерении голосовать против.

https://ria.ru/20250310/dollar-2003767468.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, скотт бессент