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Глава Минфина США оценил перспективу скорого шатдауна - РИА Новости, 13.03.2025
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18:18 13.03.2025
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Глава Минфина США оценил перспективу скорого шатдауна
Глава Минфина США оценил перспективу скорого шатдауна - РИА Новости, 13.03.2025
Глава Минфина США оценил перспективу скорого шатдауна
Возможное прекращение работы американского правительства ("шатдаун") с конца текущей недели будет "невероятно разрушительным" для Соединенных Штатов и навредит... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Возможное прекращение работы американского правительства ("шатдаун") с конца текущей недели будет "невероятно разрушительным" для Соединенных Штатов и навредит экономике страны, заявил глава минфина США Скотт Бессент. "Это невероятно разрушительно", - сказал он в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о том, как возможный шатдаун отразится на США. Бессент добавил, что прекращение работы правительства нанесет вред американской экономике. Правительству США с субботы грозит частичное прекращение работы в том случае, если конгресс не примет законопроект о финансировании работы правительства. Ранее палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о финансировании правительства до 30 сентября. Для принятия документа сенатом документ должен получить 60 из 100 голосов законодателей, поэтому 53 голосов республиканцев будет недостаточно. Демократы публично заявляют о намерении голосовать против.
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в мире, сша, скотт бессент
В мире, США, Скотт Бессент
Глава Минфина США оценил перспективу скорого шатдауна

Глава Минфина США Бессент: возможный шатдаун навредит экономике страны

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Возможное прекращение работы американского правительства ("шатдаун") с конца текущей недели будет "невероятно разрушительным" для Соединенных Штатов и навредит экономике страны, заявил глава минфина США Скотт Бессент.
"Это невероятно разрушительно", - сказал он в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о том, как возможный шатдаун отразится на США.
Бессент добавил, что прекращение работы правительства нанесет вред американской экономике.
Правительству США с субботы грозит частичное прекращение работы в том случае, если конгресс не примет законопроект о финансировании работы правительства.
Ранее палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о финансировании правительства до 30 сентября. Для принятия документа сенатом документ должен получить 60 из 100 голосов законодателей, поэтому 53 голосов республиканцев будет недостаточно. Демократы публично заявляют о намерении голосовать против.
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