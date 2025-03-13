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США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, заявили в МИД

США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, заявили в МИД - РИА Новости, 13.03.2025

США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, заявили в МИД

Показательно, что США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, они понимают, к чему это может привести с военной точки зрения, заявила... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Показательно, что США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, они понимают, к чему это может привести с военной точки зрения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Показательно, что Вашингтон дистанцируется от планов Лондона, Парижа, по крайней мере на словах, размесить какой бы то ни было свой контингент на Украине. Я думаю, потому что в том числе и предполагают, к чему это может привести с военной точки зрения", - сказала она в ходе брифинга. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России, Москва не примет этого "ни при каких условиях".

https://ria.ru/20250311/mirotvortsy-2004382117.html

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в мире, украина, россия, сша, мария захарова, сергей лавров, нато