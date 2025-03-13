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США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, заявили в МИД - РИА Новости, 13.03.2025
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13:13 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/ssha-2004731663.html
США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, заявили в МИД
США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, заявили в МИД - РИА Новости, 13.03.2025
США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, заявили в МИД
Показательно, что США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, они понимают, к чему это может привести с военной точки зрения, заявила... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:13:00+03:00
2025-03-13T13:13:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Показательно, что США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, они понимают, к чему это может привести с военной точки зрения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Показательно, что Вашингтон дистанцируется от планов Лондона, Парижа, по крайней мере на словах, размесить какой бы то ни было свой контингент на Украине. Я думаю, потому что в том числе и предполагают, к чему это может привести с военной точки зрения", - сказала она в ходе брифинга. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России, Москва не примет этого "ни при каких условиях".
https://ria.ru/20250311/mirotvortsy-2004382117.html
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в мире, украина, россия, сша, мария захарова, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Мария Захарова, Сергей Лавров, НАТО
США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, заявили в МИД

Захарова: США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Показательно, что США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, они понимают, к чему это может привести с военной точки зрения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Показательно, что Вашингтон дистанцируется от планов Лондона, Парижа, по крайней мере на словах, размесить какой бы то ни было свой контингент на Украине. Я думаю, потому что в том числе и предполагают, к чему это может привести с военной точки зрения", - сказала она в ходе брифинга.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России, Москва не примет этого "ни при каких условиях".
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Генсек НАТО сделал заявление об отправке миротворцев на Украину
11 марта, 17:50
 
В миреУкраинаРоссияСШАМария ЗахароваСергей ЛавровНАТО
 
 
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