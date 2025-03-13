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В США женщина держала пасынка в неволе более 20 лет - РИА Новости, 13.03.2025
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12:47 13.03.2025 (обновлено: 12:49 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/ssha-2004723443.html
В США женщина держала пасынка в неволе более 20 лет
В США женщина держала пасынка в неволе более 20 лет - РИА Новости, 13.03.2025
В США женщина держала пасынка в неволе более 20 лет
Женщина в США обвиняется в том, что держала своего пасынка в неволе более 20 лет, он сильно истощен, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:47:00+03:00
2025-03-13T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Женщина в США обвиняется в том, что держала своего пасынка в неволе более 20 лет, он сильно истощен, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию. "Женщине было предъявлено обвинение в том, что она, как предполагается, держала своего "сильно истощенного" пасынка в неволе более 20 лет", - говорится в сообщении. Как сообщает телеканал, 17 февраля полиция и пожарные выехали на вызов о пожаре в доме в штате Коннектикут. Огонь был потушен, в доме находились 56-летняя владелица - Кимберли Салливан, вызвавшая пожарных, а также 32-летний мужчина, который, как позже выяснилось, является ее пасынком. В процессе получения медицинской помощи пострадавший рассказал правоохранителям, что намеренно устроил пожар в своей комнате, потому что "хотел свободы". Мужчина отметил, что находился в неволе примерно с 11 лет. В полиции заявили, что в течение этих 20 лет он не получал медицинской помощи. "Следователи также обнаружили, что он получал лишь минимальное количество пищи и воды, что привело к крайнему истощению", - заявили в ведомстве.
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в мире, сша, коннектикут
В мире, США, Коннектикут
В США женщина держала пасынка в неволе более 20 лет

ABC: в США женщину обвинили в том, что она держала пасынка в неволе более 20 лет

© Fotolia / Dominik HerzПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Fotolia / Dominik Herz
Полиция США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Женщина в США обвиняется в том, что держала своего пасынка в неволе более 20 лет, он сильно истощен, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.
"Женщине было предъявлено обвинение в том, что она, как предполагается, держала своего "сильно истощенного" пасынка в неволе более 20 лет", - говорится в сообщении.
Как сообщает телеканал, 17 февраля полиция и пожарные выехали на вызов о пожаре в доме в штате Коннектикут. Огонь был потушен, в доме находились 56-летняя владелица - Кимберли Салливан, вызвавшая пожарных, а также 32-летний мужчина, который, как позже выяснилось, является ее пасынком.
В процессе получения медицинской помощи пострадавший рассказал правоохранителям, что намеренно устроил пожар в своей комнате, потому что "хотел свободы". Мужчина отметил, что находился в неволе примерно с 11 лет.
В полиции заявили, что в течение этих 20 лет он не получал медицинской помощи. "Следователи также обнаружили, что он получал лишь минимальное количество пищи и воды, что привело к крайнему истощению", - заявили в ведомстве.
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