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В США женщина держала пасынка в неволе более 20 лет

В США женщина держала пасынка в неволе более 20 лет - РИА Новости, 13.03.2025

В США женщина держала пасынка в неволе более 20 лет

Женщина в США обвиняется в том, что держала своего пасынка в неволе более 20 лет, он сильно истощен, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:47:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Женщина в США обвиняется в том, что держала своего пасынка в неволе более 20 лет, он сильно истощен, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию. "Женщине было предъявлено обвинение в том, что она, как предполагается, держала своего "сильно истощенного" пасынка в неволе более 20 лет", - говорится в сообщении. Как сообщает телеканал, 17 февраля полиция и пожарные выехали на вызов о пожаре в доме в штате Коннектикут. Огонь был потушен, в доме находились 56-летняя владелица - Кимберли Салливан, вызвавшая пожарных, а также 32-летний мужчина, который, как позже выяснилось, является ее пасынком. В процессе получения медицинской помощи пострадавший рассказал правоохранителям, что намеренно устроил пожар в своей комнате, потому что "хотел свободы". Мужчина отметил, что находился в неволе примерно с 11 лет. В полиции заявили, что в течение этих 20 лет он не получал медицинской помощи. "Следователи также обнаружили, что он получал лишь минимальное количество пищи и воды, что привело к крайнему истощению", - заявили в ведомстве.

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