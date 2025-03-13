https://ria.ru/20250313/ssha-2004656062.html

В США раскрыли замысел Трампа в отношении России

В США раскрыли замысел Трампа в отношении России - РИА Новости, 13.03.2025

В США раскрыли замысел Трампа в отношении России

Президент США Дональд Трамп стремится к сближению с Россией с целью ослабление Китая, такое мнение высказано в редакционной статье издания The Washington Post. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T05:49:00+03:00

2025-03-13T05:49:00+03:00

2025-03-13T05:49:00+03:00

в мире

россия

китай

сша

сергей лавров

дональд трамп

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится к сближению с Россией с целью ослабление Китая, такое мнение высказано в редакционной статье издания The Washington Post."Трамп, похоже, стремится к сближению с Москвой — но почему? Некоторые сторонники Трампа видят в этом грандиозную стратегию", — говорится в материале.По мнению авторов материала, Трамп применяет стратегию “обратного Киссинджера”, то есть пытается наладить отношения с Россией, чтобы ослабить Китай — пусть даже и ценой прекращения конфликта на Украине.Издание называет восстановление отношений с Россией в определенной степени разумным с целью сосредоточиться на Китае.Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано заявил, что интересы России и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%. Лавров также подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа применяет в отношениях с Москвой логику отношений Соединенных Штатов с Китаем, при которой стороны друг друга критикуют, но при этом разговаривают. При этом глава МИД заверил, что Москва никогда не нарушит свои юридические и политические обязательства, связывающие ее с Пекином.

https://ria.ru/20250312/tramp-2004606795.html

https://ria.ru/20250313/rossiya-2004646831.html

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китай

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в мире, россия, китай, сша, сергей лавров, дональд трамп