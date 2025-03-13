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В США раскрыли замысел Трампа в отношении России - РИА Новости, 13.03.2025
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05:49 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/ssha-2004656062.html
В США раскрыли замысел Трампа в отношении России
В США раскрыли замысел Трампа в отношении России - РИА Новости, 13.03.2025
В США раскрыли замысел Трампа в отношении России
Президент США Дональд Трамп стремится к сближению с Россией с целью ослабление Китая, такое мнение высказано в редакционной статье издания The Washington Post. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T05:49:00+03:00
2025-03-13T05:49:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится к сближению с Россией с целью ослабление Китая, такое мнение высказано в редакционной статье издания The Washington Post."Трамп, похоже, стремится к сближению с Москвой — но почему? Некоторые сторонники Трампа видят в этом грандиозную стратегию", — говорится в материале.По мнению авторов материала, Трамп применяет стратегию “обратного Киссинджера”, то есть пытается наладить отношения с Россией, чтобы ослабить Китай — пусть даже и ценой прекращения конфликта на Украине.Издание называет восстановление отношений с Россией в определенной степени разумным с целью сосредоточиться на Китае.Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано заявил, что интересы России и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%. Лавров также подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа применяет в отношениях с Москвой логику отношений Соединенных Штатов с Китаем, при которой стороны друг друга критикуют, но при этом разговаривают. При этом глава МИД заверил, что Москва никогда не нарушит свои юридические и политические обязательства, связывающие ее с Пекином.
https://ria.ru/20250312/tramp-2004606795.html
https://ria.ru/20250313/rossiya-2004646831.html
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в мире, россия, китай, сша, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Россия, Китай, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп
В США раскрыли замысел Трампа в отношении России

WP: Трамп хочет сближения с Россией ради ослабления Китая

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится к сближению с Россией с целью ослабление Китая, такое мнение высказано в редакционной статье издания The Washington Post.
"Трамп, похоже, стремится к сближению с Москвой — но почему? Некоторые сторонники Трампа видят в этом грандиозную стратегию", — говорится в материале.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня на Украине
Вчера, 19:29
По мнению авторов материала, Трамп применяет стратегию “обратного Киссинджера”, то есть пытается наладить отношения с Россией, чтобы ослабить Китай — пусть даже и ценой прекращения конфликта на Украине.
Издание называет восстановление отношений с Россией в определенной степени разумным с целью сосредоточиться на Китае.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано заявил, что интересы России и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%. Лавров также подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа применяет в отношениях с Москвой логику отношений Соединенных Штатов с Китаем, при которой стороны друг друга критикуют, но при этом разговаривают. При этом глава МИД заверил, что Москва никогда не нарушит свои юридические и политические обязательства, связывающие ее с Пекином.
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Достигла превосходства": в США раскрыли судьбу Украины после переговоров
01:41
 
В миреРоссияКитайСШАСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
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