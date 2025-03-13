Экономист объяснил возможные причины обвала на фондовом рынке США
Экономист Робертс: обвал рынка в США могли вызвать как пошлины, так и коррекция
© Getty Images / Spencer PlattТрейдеры на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
© Getty Images / Spencer Platt
Трейдеры на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Обвал на фондовом рынке США мог произойти как в результате введения администрацией президента Дональда Трампа пошлин, так и в результате назревшей коррекции, заявил РИА Новости американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс.
С начала недели фондовые рынки США находятся в красной зоне. Индексы Dow Jones и S&P 500 упали более чем на 3%, в то время как Nasdaq упал на 4%. Во вторник S&P 500 ненадолго опустился в зону коррекции, снизившись на 10% по сравнению с февральским рекордом. На этом фоне выросли опасения рецессии в крупнейшей экономике мира.
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"На фондовом рынке уже некоторое время не было коррекции, и она назрела. Неясно, является ли падение Dow Jones частью коррекции или просто отражает неспособность Уолл-стрит оценить последствия введения пошлин. По идее, санкции, лишающие возможности ведения бизнеса, должны были оказать больше влияния на рынки, чем пошлины. Особенно учитывая, что неизвестно, насколько серьезно Трамп настроен с пошлинами", — сказал Робертс.
Экономист отметил, что пока неясно, планирует ли Трамп использовать пошлины в качестве экономической меры или в качестве рычага давления на другие страны. Отвечая на вопрос о возможной рецессии, Робертс предположил, что "Федеральная резервная система может специально вызвать рецессию, чтобы помешать Трампу достичь своих целей".
В последние дни экономические эксперты в США все чаще говорят о возможном наступлении рецессии, хотя еще несколько месяцев назад прогнозы выглядели оптимистичными. Во вторник телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за политики Трампа, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.