https://ria.ru/20250313/ssha-2004650894.html

Экономист объяснил возможные причины обвала на фондовом рынке США

Экономист объяснил возможные причины обвала на фондовом рынке США - РИА Новости, 13.03.2025

Экономист объяснил возможные причины обвала на фондовом рынке США

Обвал на фондовом рынке США мог произойти как в результате введения администрацией президента Дональда Трампа пошлин, так и в результате назревшей коррекции,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T03:23:00+03:00

2025-03-13T03:23:00+03:00

2025-03-13T09:49:00+03:00

экономика

сша

канада

мексика

дональд трамп

пол крейг робертс

евросоюз

dow jones

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004679418_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_4160c86aea2c578baede7c04e512ead8.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Обвал на фондовом рынке США мог произойти как в результате введения администрацией президента Дональда Трампа пошлин, так и в результате назревшей коррекции, заявил РИА Новости американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс. С начала недели фондовые рынки США находятся в красной зоне. Индексы Dow Jones и S&P 500 упали более чем на 3%, в то время как Nasdaq упал на 4%. Во вторник S&P 500 ненадолго опустился в зону коррекции, снизившись на 10% по сравнению с февральским рекордом. На этом фоне выросли опасения рецессии в крупнейшей экономике мира. "На фондовом рынке уже некоторое время не было коррекции, и она назрела. Неясно, является ли падение Dow Jones частью коррекции или просто отражает неспособность Уолл-стрит оценить последствия введения пошлин. По идее, санкции, лишающие возможности ведения бизнеса, должны были оказать больше влияния на рынки, чем пошлины. Особенно учитывая, что неизвестно, насколько серьезно Трамп настроен с пошлинами", — сказал Робертс.Экономист отметил, что пока неясно, планирует ли Трамп использовать пошлины в качестве экономической меры или в качестве рычага давления на другие страны. Отвечая на вопрос о возможной рецессии, Робертс предположил, что "Федеральная резервная система может специально вызвать рецессию, чтобы помешать Трампу достичь своих целей". На прошлой неделе вступили в силу 25-процентные пошлины Трампа на товары из Мексики и Канады, а также новое повышение на 10% на китайский импорт. Кроме того, в среду вступили в силу 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. В последние дни экономические эксперты в США все чаще говорят о возможном наступлении рецессии, хотя еще несколько месяцев назад прогнозы выглядели оптимистичными. Во вторник телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за политики Трампа, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.

https://ria.ru/20250312/poshliny-2004577431.html

https://ria.ru/20250312/stal-2004431658.html

https://ria.ru/20250312/ssha-2004476590.html

сша

канада

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп, пол крейг робертс, евросоюз, dow jones, s&p 500, nasdaq