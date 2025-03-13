https://ria.ru/20250313/ssha-2004649307.html

США смогут продолжать депортации не более 60 дней, заявил конгрессмен

США смогут продолжать депортации не более 60 дней, заявил конгрессмен - РИА Новости, 13.03.2025

США смогут продолжать депортации не более 60 дней, заявил конгрессмен

Администрация президента США Дональда Трампа сможет поддерживать нынешний темп массовых депортаций нелегальных иммигрантов не более 60 дней, поскольку... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T02:47:00+03:00

2025-03-13T02:47:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сможет поддерживать нынешний темп массовых депортаций нелегальных иммигрантов не более 60 дней, поскольку выделенные средства заканчиваются, заявил в среду глава бюджетного подкомитета палаты представителей Марк Амодей. "Мы приближаемся к моменту, когда средства будут исчерпаны. Невозможно поддерживать операции на установленном уровне без дополнительных ресурсов", – сказал Амодей в интервью телеканалу CNN, уточнив, что при сохранении нынешних темпов финансирование закончится примерно через два месяца. Он отметил, что выделенные 45 тысяч мест для содержания депортируемых мигрантов уже полностью заполнены, а система не успевает перерабатывать потоки нелегалов достаточно быстро. Теперь, по словам Амодея, руководство Республиканской партии должно решить, как действовать дальше: либо в ближайшее время предоставить дополнительное финансирование, либо включить вопрос о расходах на депортацию в более масштабный законопроект, связанный с повесткой Трампа, который может быть рассмотрен конгрессом в ближайшие месяцы. "Вызов для конгресса – держать их "топливный бак" полным, чтобы операции продолжались", – добавил он.

https://ria.ru/20250223/tramp-2001139962.html

https://ria.ru/20250220/nelegaly-2000669834.html

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в мире, сша, дональд трамп