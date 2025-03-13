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Россия расширяет список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну - РИА Новости, 13.03.2025
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17:17 13.03.2025 (обновлено: 19:12 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/spisok-2004804103.html
Россия расширяет список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну
Россия расширяет список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну - РИА Новости, 13.03.2025
Россия расширяет список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну
Москва в ответ на 16-й пакет санкций Евросоюза расширила свой стоп-лист, заявили в МИД. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:17:00+03:00
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россия
евросоюз
европарламент
украина
москва
совет европы
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва в ответ на 16-й пакет санкций Евросоюза расширила свой стоп-лист, заявили в МИД."В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым &lt;…&gt; запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится в заявлении.В список включили:"Враждебные акции против Российской Федерации не останутся без ответа", — подчеркнули в МИД.Там добавили, что Россия, несмотря ни на что, продолжит отстаивать свои национальные интересы и защищать новый, справедливый миропорядок.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но она нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этими рестрикциями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что они неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001222202.html
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россия, евросоюз, европарламент, украина, москва, совет европы, в мире
Россия, Евросоюз, Европарламент, Украина, Москва, Совет Европы, В мире
Россия расширяет список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

МИД расширил список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва в ответ на 16-й пакет санкций Евросоюза расширила свой стоп-лист, заявили в МИД.
"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым <…> запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится в заявлении.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Главы МИД стран ЕС одобрили новый пакет санкций против России
24 февраля, 10:38
В список включили:
  • представителей силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС и их граждан, ответственных за оказание военной помощи Киеву;
  • работающих на подрыв территориальной целостности России;
  • пытающихся организовать блокаду движения российских судов и грузов в Балтийском море;
  • чиновников, которые причастны к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий";
  • занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства;
  • выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины;
  • ответственных за введение санкций против России и пытающихся подорвать ее отношения с другими государствами;
  • гражданских активистов и представителей научного сообщества, отличившихся русофобской риторикой;
  • депутатов стран ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты;
  • отдельных представителей структур Совета Европы, отметившихся антироссийской активностью.
«
"Враждебные акции против Российской Федерации не останутся без ответа", — подчеркнули в МИД.
Кремль - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, заявил Кремль
Вчера, 12:11
Там добавили, что Россия, несмотря ни на что, продолжит отстаивать свои национальные интересы и защищать новый, справедливый миропорядок.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но она нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этими рестрикциями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что они неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
МИД назвал попытки присвоить российские активы на территории ЕС воровством
Вчера, 13:19
 
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