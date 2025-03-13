Россия расширяет список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну
МИД расширил список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва в ответ на 16-й пакет санкций Евросоюза расширила свой стоп-лист, заявили в МИД.
"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым <…> запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится в заявлении.
Главы МИД стран ЕС одобрили новый пакет санкций против России
24 февраля, 10:38
В список включили:
- представителей силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС и их граждан, ответственных за оказание военной помощи Киеву;
- работающих на подрыв территориальной целостности России;
- пытающихся организовать блокаду движения российских судов и грузов в Балтийском море;
- чиновников, которые причастны к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий";
- занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства;
- выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины;
- ответственных за введение санкций против России и пытающихся подорвать ее отношения с другими государствами;
- гражданских активистов и представителей научного сообщества, отличившихся русофобской риторикой;
- депутатов стран ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты;
- отдельных представителей структур Совета Европы, отметившихся антироссийской активностью.
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"Враждебные акции против Российской Федерации не останутся без ответа", — подчеркнули в МИД.
Там добавили, что Россия, несмотря ни на что, продолжит отстаивать свои национальные интересы и защищать новый, справедливый миропорядок.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но она нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этими рестрикциями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что они неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.