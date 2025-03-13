https://ria.ru/20250313/spisok-2004804103.html

Россия расширяет список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

Россия расширяет список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну - РИА Новости, 13.03.2025

Россия расширяет список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва в ответ на 16-й пакет санкций Евросоюза расширила свой стоп-лист, заявили в МИД. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:17:00+03:00

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2025-03-13T19:12:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва в ответ на 16-й пакет санкций Евросоюза расширила свой стоп-лист, заявили в МИД."В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым <…> запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится в заявлении.В список включили:"Враждебные акции против Российской Федерации не останутся без ответа", — подчеркнули в МИД.Там добавили, что Россия, несмотря ни на что, продолжит отстаивать свои национальные интересы и защищать новый, справедливый миропорядок.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но она нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этими рестрикциями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что они неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001222202.html

https://ria.ru/20250313/kreml-2004712915.html

https://ria.ru/20250313/zaharova-2004732845.html

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россия, евросоюз, европарламент, украина, москва, совет европы, в мире