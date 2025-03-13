https://ria.ru/20250313/spetsoperatsiya-2004654604.html

Расчет БПЛА уничтожил САУ "Гвоздика" ВСУ в Запорожской области

Расчет БПЛА уничтожил САУ "Гвоздика" ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 13.03.2025

Расчет БПЛА уничтожил САУ "Гвоздика" ВСУ в Запорожской области

Расчет FPV-дронов мотострелкового подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" в ночное время уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ)... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T05:07:00+03:00

2025-03-13T05:07:00+03:00

2025-03-13T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Расчет FPV-дронов мотострелкового подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" в ночное время уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным "Орел". "При дальнейшей разведке местности была обнаружена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" ВСУ. Подняли расчет и отработали, отработали успешно - САУ противника уничтожена", - рассказал он. По словам военнослужащего, группировка "Днепр" продолжает активно применять БПЛА для ведения разведки, корректировки огня и уничтожения техники и жилой силы противника, способствуя достижению целей специальной военной операции.

https://ria.ru/20250313/spetsoperatsiya-2004654424.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины