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Расчет БПЛА уничтожил САУ "Гвоздика" ВСУ в Запорожской области
Расчет БПЛА уничтожил САУ "Гвоздика" ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 13.03.2025
Расчет БПЛА уничтожил САУ "Гвоздика" ВСУ в Запорожской области
Расчет FPV-дронов мотострелкового подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" в ночное время уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ)... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T05:07:00+03:00
2025-03-13T05:07:00+03:00
2025-03-13T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Расчет FPV-дронов мотострелкового подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" в ночное время уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным "Орел". "При дальнейшей разведке местности была обнаружена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" ВСУ. Подняли расчет и отработали, отработали успешно - САУ противника уничтожена", - рассказал он. По словам военнослужащего, группировка "Днепр" продолжает активно применять БПЛА для ведения разведки, корректировки огня и уничтожения техники и жилой силы противника, способствуя достижению целей специальной военной операции.
https://ria.ru/20250313/spetsoperatsiya-2004654424.html
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Расчет БПЛА уничтожил САУ "Гвоздика" ВСУ в Запорожской области
Оператор Орел: расчет БПЛА уничтожил САУ "Гвоздика" ВСУ в Запорожской области