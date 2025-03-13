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Расчет БПЛА уничтожил САУ "Гвоздика" ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/spetsoperatsiya-2004654604.html
Расчет БПЛА уничтожил САУ "Гвоздика" ВСУ в Запорожской области
Расчет БПЛА уничтожил САУ "Гвоздика" ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 13.03.2025
Расчет БПЛА уничтожил САУ "Гвоздика" ВСУ в Запорожской области
Расчет FPV-дронов мотострелкового подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" в ночное время уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ)... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T05:07:00+03:00
2025-03-13T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Расчет FPV-дронов мотострелкового подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" в ночное время уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным "Орел". "При дальнейшей разведке местности была обнаружена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" ВСУ. Подняли расчет и отработали, отработали успешно - САУ противника уничтожена", - рассказал он. По словам военнослужащего, группировка "Днепр" продолжает активно применять БПЛА для ведения разведки, корректировки огня и уничтожения техники и жилой силы противника, способствуя достижению целей специальной военной операции.
https://ria.ru/20250313/spetsoperatsiya-2004654424.html
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Расчет БПЛА уничтожил САУ "Гвоздика" ВСУ в Запорожской области

Оператор Орел: расчет БПЛА уничтожил САУ "Гвоздика" ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный FPV-дрон. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Расчет FPV-дронов мотострелкового подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" в ночное время уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным "Орел".
"При дальнейшей разведке местности была обнаружена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" ВСУ. Подняли расчет и отработали, отработали успешно - САУ противника уничтожена", - рассказал он.
По словам военнослужащего, группировка "Днепр" продолжает активно применять БПЛА для ведения разведки, корректировки огня и уничтожения техники и жилой силы противника, способствуя достижению целей специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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