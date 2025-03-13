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Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 13.03.2025
Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 поразил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T05:06:00+03:00
2025-03-13T05:06:00+03:00
2025-03-13T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-34
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Экипаж Су-34 поразил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
https://ria.ru/20250313/atacms-2004653397.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-34
Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье
Минобороны: экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье