https://ria.ru/20250313/spetsiya-2004650472.html

Врач назвала специю, которая снижает аппетит

Врач назвала специю, которая снижает аппетит - РИА Новости, 13.03.2025

Врач назвала специю, которая снижает аппетит

Использование ванили в качестве специи позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения, тем самым снизив аппетит, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T03:08:00+03:00

2025-03-13T03:08:00+03:00

2025-03-13T03:08:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Использование ванили в качестве специи позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения, тем самым снизив аппетит, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина. "Ваниль снижает аппетит за счет своих эфирных масел, вдыхание которых позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения", - сказала Калошина. По словам врача, некоторые экстрактивные вещества, содержащиеся в специях, могут улучшить процесс пищеварения, переваривания и повысить иммунитет. Так, использование корицы снижает инсулинорезистентность и тем самым улучшает чувство насыщения пищей.

https://ria.ru/20250312/vrach-2004439472.html

московская область (подмосковье)

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2025

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общество, московская область (подмосковье)