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Врач назвала специю, которая снижает аппетит - РИА Новости, 13.03.2025
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03:08 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/spetsiya-2004650472.html
Врач назвала специю, которая снижает аппетит
Врач назвала специю, которая снижает аппетит - РИА Новости, 13.03.2025
Врач назвала специю, которая снижает аппетит
Использование ванили в качестве специи позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения, тем самым снизив аппетит, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T03:08:00+03:00
2025-03-13T03:08:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Использование ванили в качестве специи позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения, тем самым снизив аппетит, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина. "Ваниль снижает аппетит за счет своих эфирных масел, вдыхание которых позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения", - сказала Калошина. По словам врача, некоторые экстрактивные вещества, содержащиеся в специях, могут улучшить процесс пищеварения, переваривания и повысить иммунитет. Так, использование корицы снижает инсулинорезистентность и тем самым улучшает чувство насыщения пищей.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач назвала специю, которая снижает аппетит

Врач Калошина: использование ванили как специи помогает снизить аппетит

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВаниль на дереве плантации
Ваниль на дереве плантации - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Ваниль на дереве плантации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Использование ванили в качестве специи позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения, тем самым снизив аппетит, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.
"Ваниль снижает аппетит за счет своих эфирных масел, вдыхание которых позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения", - сказала Калошина.
По словам врача, некоторые экстрактивные вещества, содержащиеся в специях, могут улучшить процесс пищеварения, переваривания и повысить иммунитет.
Так, использование корицы снижает инсулинорезистентность и тем самым улучшает чувство насыщения пищей.
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