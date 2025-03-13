https://ria.ru/20250313/spectator-2004671116.html

"Он надеялся". СМИ раскрыли, какой удар получил Зеленский из-за провала ВСУ

"Он надеялся". СМИ раскрыли, какой удар получил Зеленский из-за провала ВСУ - РИА Новости, 13.03.2025

"Он надеялся". СМИ раскрыли, какой удар получил Зеленский из-за провала ВСУ

Поражение Вооруженных сил Украины в Курской области усилит позиции Владимира Путина в переговорах и оставит Владимира Зеленского без его козыря, пишет... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T09:14:00+03:00

2025-03-13T09:14:00+03:00

2025-03-13T13:22:00+03:00

россия

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Поражение Вооруженных сил Украины в Курской области усилит позиции Владимира Путина в переговорах и оставит Владимира Зеленского без его козыря, пишет Spectator."Победа в Курской области усилит позицию Путина в возможных будущих переговорах с украинцами, лишив Зеленского сомнительной карты, которую он надеялся разыграть, чтобы добиться ответного вывода российских войск с украинской территории", — говорится в материале.Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86 процентов от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в этом районе превысили 67 тысяч человек. Он также сообщил, что боевики украинских вооруженных сил активно сдаются, видя бесперспективность ситуации.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.Позднее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади, возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль России.

https://ria.ru/20250312/ukraina-2004573048.html

https://ria.ru/20250312/konflikt-2004543854.html

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