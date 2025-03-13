"Он надеялся". СМИ раскрыли, какой удар получил Зеленский из-за провала ВСУ
Spectator: крах ВСУ в Курской области усилит позиции Путина и ослабит Зеленского
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДеревня Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области, освобожденная Вооруженными силами России от подразделений ВСУ
Деревня Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области, освобожденная Вооруженными силами России от подразделений ВСУ
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Поражение Вооруженных сил Украины в Курской области усилит позиции Владимира Путина в переговорах и оставит Владимира Зеленского без его козыря, пишет Spectator.
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"Победа в Курской области усилит позицию Путина в возможных будущих переговорах с украинцами, лишив Зеленского сомнительной карты, которую он надеялся разыграть, чтобы добиться ответного вывода российских войск с украинской территории", — говорится в материале.
Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86 процентов от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в этом районе превысили 67 тысяч человек. Он также сообщил, что боевики украинских вооруженных сил активно сдаются, видя бесперспективность ситуации.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.