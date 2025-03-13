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Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социнвестиции в прошлом году - РИА Новости, 13.03.2025
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20:12 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/sovkombank-2004864559.html
Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социнвестиции в прошлом году
Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социнвестиции в прошлом году - РИА Новости, 13.03.2025
Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социнвестиции в прошлом году
Совкомбанк направил 2 миллиарда рублей на социальные инвестиции в 2024 году, помог 611 организациям и 193 тысячам клиентов, сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:12:00+03:00
2025-03-13T20:12:00+03:00
совкомбанк
инвестиции
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Совкомбанк направил 2 миллиарда рублей на социальные инвестиции в 2024 году, помог 611 организациям и 193 тысячам клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации. В социальном отчете учтены средства на благотворительность и развитие социальных проектов, а также переданные услуги по рыночной цене. В 2024 году каждый рубль, вложенный банком и партнерами в проект "Технологии добра", приносил 6 рублей благотворительной помощи. За год работы добавлены новые продукты и сервисы, а также присоединены новые партнеры. В ноябре 2024 года банк провел первую конференцию "Технологии добра", объединившую более 3 тысяч участников и 100 спикеров из ведущих российских компаний и НКО, а также представителей министерств и ведомств. Проект получил пять наград в разных премиях. В функционал благотворительной платформы "Совкомбанк про добро" добавили геймификацию. В сентябре 2024 года банк провел первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро". Все средства от продажи слотов банк удвоил и направил фондам–партнерам. Также банк помог волонтерам и благотворительным фондам для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.
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совкомбанк, инвестиции
Совкомбанк, Инвестиции
Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социнвестиции в прошлом году

Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социнвестиции в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип совкомбанка
Логотип совкомбанка - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Совкомбанк направил 2 миллиарда рублей на социальные инвестиции в 2024 году, помог 611 организациям и 193 тысячам клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В социальном отчете учтены средства на благотворительность и развитие социальных проектов, а также переданные услуги по рыночной цене.
В 2024 году каждый рубль, вложенный банком и партнерами в проект "Технологии добра", приносил 6 рублей благотворительной помощи. За год работы добавлены новые продукты и сервисы, а также присоединены новые партнеры.
В ноябре 2024 года банк провел первую конференцию "Технологии добра", объединившую более 3 тысяч участников и 100 спикеров из ведущих российских компаний и НКО, а также представителей министерств и ведомств. Проект получил пять наград в разных премиях.
В функционал благотворительной платформы "Совкомбанк про добро" добавили геймификацию. В сентябре 2024 года банк провел первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро". Все средства от продажи слотов банк удвоил и направил фондам–партнерам.
Также банк помог волонтерам и благотворительным фондам для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.
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