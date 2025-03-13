https://ria.ru/20250313/sovfed-2004781138.html

В Совфеде назвали мотивы ЕС в конфликте на Украине

В Совфеде назвали мотивы ЕС в конфликте на Украине - РИА Новости, 13.03.2025

В Совфеде назвали мотивы ЕС в конфликте на Украине

Европейцы стремятся затянуть противостояние с РФ на Украине, а также втянуть США в свой план по формированию "миротворческого контингента" с последующим его... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:01:00+03:00

2025-03-13T16:01:00+03:00

2025-03-13T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Европейцы стремятся затянуть противостояние с РФ на Украине, а также втянуть США в свой план по формированию "миротворческого контингента" с последующим его вводом на украинскую территорию, отметил сенатор Владимир Джабаров. Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча украинской делегации с представителями США. По итогам встречи государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация предложила прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров, отметив, что Киев это предложение поддержал. "Крайне подозрительно повели себя европейцы — в первую очередь Франция и Великобритания. Они приветствовали решение о перемирии, хотя ещё несколько дней назад настойчиво призывали (Владимира) Зеленского не останавливать боевые действия", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По мнению законодателя, британцы и французы практически уверены, что американцы, шаг за шагом, "окажутся втянутыми в их хитроумный план по формированию "миротворческого контингента" с последующим его вводом на территорию Украины". "Главная цель агрессивных европейцев - сохранить неонацистский режим в Киеве, чтобы превратить конфликт в тлеющее противостояние с Москвой. Франция и Великобритания уже даже не скрывают, что готовят Европу к войне с Россией, надеясь склонить США если не к прямой, то хотя бы к косвенной поддержке своих антироссийских планов", - отметил он. При этом Джабаров подчеркнул, что Лондон по-прежнему остаётся мировым лидером по разработке тайных операций, организации государственных переворотов, проведению террористических акций, а также "вербовке сторонников и исполнителей грязных политических планов в органах власти и парламентах зарубежных стран, включая США". "Не исключено, что те, кто стремится к прекращению российско-украинского конфликта, даже не заметят, как окажутся вовлечены в планы британских спецслужб. А это может разрушить все мирные инициативы и втянуть Запад в глобальное противостояние с Россией", - заключил политик.

https://ria.ru/20250313/tramp-2004705382.html

https://ria.ru/20250311/rubio-2004416113.html

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в мире, сша, россия, киев, владимир джабаров, марко рубио