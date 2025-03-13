https://ria.ru/20250313/sotsfond-2004649613.html

Пострадавшим при теракте в "Крокусе" оформили 166 больничных листов

Пострадавшим при теракте в "Крокусе" оформили 166 больничных листов - РИА Новости, 13.03.2025

Пострадавшим при теракте в "Крокусе" оформили 166 больничных листов

Социальный фонд России оформил 166 больничных листов пострадавшим во время теракта в "Крокус сити холле" с момента теракта, большая часть из них оплачена и... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T02:50:00+03:00

2025-03-13T02:50:00+03:00

2025-03-13T02:50:00+03:00

россия

красногорск

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939117470_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_f2fa0bc5e327ca9cfac9eccd55c70e32.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Социальный фонд России оформил 166 больничных листов пострадавшим во время теракта в "Крокус сити холле" с момента теракта, большая часть из них оплачена и закрыта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Социальный фонд оплатил медицинские услуги на лечение граждан с увечьями разной степени тяжести. За все время было выписано 166 больничных листов, большинство из которых уже оплачены и закрыты", - говорится в сообщении. Согласно данным пресс-службы, все меры поддержки, положенные пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле", оказали оперативно. Основная часть из них - единовременные выплаты близким погибших, которые в день трагедии находились на работе и выполняли служебные обязанности. "Все родные и близкие погибших получили уведомления Социального фонда о возможности обратиться за пособием на погребение и оформить пенсионные накопления в рамках правопреемства. Специалисты фонда также взаимодействовали с работодателями по вопросам предоставления сотрудникам пособия на погребение за родственников, которых не стало во время трагедии", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250212/moskva-1998753984.html

https://ria.ru/20250311/pensii-2004210207.html

россия

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, красногорск, крокус сити холл