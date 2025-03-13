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Пострадавшим при теракте в "Крокусе" оформили 166 больничных листов - РИА Новости, 13.03.2025
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02:50 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/sotsfond-2004649613.html
Пострадавшим при теракте в "Крокусе" оформили 166 больничных листов
Пострадавшим при теракте в "Крокусе" оформили 166 больничных листов - РИА Новости, 13.03.2025
Пострадавшим при теракте в "Крокусе" оформили 166 больничных листов
Социальный фонд России оформил 166 больничных листов пострадавшим во время теракта в "Крокус сити холле" с момента теракта, большая часть из них оплачена и... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T02:50:00+03:00
2025-03-13T02:50:00+03:00
россия
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Социальный фонд России оформил 166 больничных листов пострадавшим во время теракта в "Крокус сити холле" с момента теракта, большая часть из них оплачена и закрыта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Социальный фонд оплатил медицинские услуги на лечение граждан с увечьями разной степени тяжести. За все время было выписано 166 больничных листов, большинство из которых уже оплачены и закрыты", - говорится в сообщении. Согласно данным пресс-службы, все меры поддержки, положенные пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле", оказали оперативно. Основная часть из них - единовременные выплаты близким погибших, которые в день трагедии находились на работе и выполняли служебные обязанности. "Все родные и близкие погибших получили уведомления Социального фонда о возможности обратиться за пособием на погребение и оформить пенсионные накопления в рамках правопреемства. Специалисты фонда также взаимодействовали с работодателями по вопросам предоставления сотрудникам пособия на погребение за родственников, которых не стало во время трагедии", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250212/moskva-1998753984.html
https://ria.ru/20250311/pensii-2004210207.html
россия
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россия, красногорск, крокус сити холл
Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Пострадавшим при теракте в "Крокусе" оформили 166 больничных листов

Соцфонд оформил 166 больничных листов пострадавшим в "Крокусе" после теракта

© Фото : Crocus GroupМемориал возле "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске
Мемориал возле Крокус Сити Холла в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Crocus Group
Мемориал возле "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Социальный фонд России оформил 166 больничных листов пострадавшим во время теракта в "Крокус сити холле" с момента теракта, большая часть из них оплачена и закрыта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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"Социальный фонд оплатил медицинские услуги на лечение граждан с увечьями разной степени тяжести. За все время было выписано 166 больничных листов, большинство из которых уже оплачены и закрыты", - говорится в сообщении.
Согласно данным пресс-службы, все меры поддержки, положенные пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле", оказали оперативно. Основная часть из них - единовременные выплаты близким погибших, которые в день трагедии находились на работе и выполняли служебные обязанности.
"Все родные и близкие погибших получили уведомления Социального фонда о возможности обратиться за пособием на погребение и оформить пенсионные накопления в рамках правопреемства. Специалисты фонда также взаимодействовали с работодателями по вопросам предоставления сотрудникам пособия на погребение за родственников, которых не стало во время трагедии", - уточняется в сообщении.
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РоссияКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
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