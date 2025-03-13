https://ria.ru/20250313/sotrudnichestvo-2004831165.html
Россия и Белоруссия подписали соглашение об интеллектуальной собственности
Россия и Белоруссия подписали соглашение об интеллектуальной собственности - РИА Новости, 13.03.2025
Россия и Белоруссия подписали соглашение об интеллектуальной собственности
Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:33:00+03:00
2025-03-13T18:33:00+03:00
2025-03-13T18:33:00+03:00
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности. "Руководитель федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Сергеевич Зубов и председатель государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Сергей Владимирович Шлычков подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности", - было заявлено в ходе церемонии подписания совместных заявлений. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
https://ria.ru/20250313/peregovory--2004823096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Россия и Белоруссия подписали соглашение об интеллектуальной собственности
Россия и Белоруссия будут сотрудничать в сфере интеллектуальной собственности