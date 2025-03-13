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ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра НАТО
ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра НАТО - РИА Новости, 13.03.2025
ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра НАТО
Украинские войска вновь обстреляли Горловку при помощи "натовской" артиллерии, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в управлении... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T23:19:00+03:00
2025-03-13T23:19:00+03:00
2025-03-13T23:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Горловку при помощи "натовской" артиллерии, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.40 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, НАТО
ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра НАТО
ВСУ выпустили по Горловке три снаряда калибром 155 миллиметров стандарта НАТО