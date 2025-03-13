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СМИ: главу компании, шпионившей за Ассанжем, заподозрили в подлоге - РИА Новости, 13.03.2025
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16:16 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/smi-2004785395.html
СМИ: главу компании, шпионившей за Ассанжем, заподозрили в подлоге
СМИ: главу компании, шпионившей за Ассанжем, заподозрили в подлоге - РИА Новости, 13.03.2025
СМИ: главу компании, шпионившей за Ассанжем, заподозрили в подлоге
Бывший испанский военный и глава испанской компании UC Global S.L, которая шпионила для ЦРУ за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, Дэвид Моралес, стал... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:16:00+03:00
2025-03-13T16:16:00+03:00
в мире
справки
сша
испания
лондон
джулиан ассанж
хиллари клинтон
wikileaks
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МАДРИД, 13 мар – РИА Новости. Бывший испанский военный и глава испанской компании UC Global S.L, которая шпионила для ЦРУ за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, Дэвид Моралес, стал фигурантом нового уголовного дела из-за возможной фальсификации документов и мошенничества, сообщает в четверг газета Pais с ссылкой на юридическое постановление. По информации издания, "судья Фернандо Фернандес Ольмедо вызвал Моралеса для дачи показаний в качестве подследственного". Ранее Национальная судебная палата Испании установила, что возглавляемая им компания UC Global S.L., занимавшаяся охраной эквадорского посольства в Лондоне, тайно записывала разговоры Ассанжа с адвокатами, когда те обсуждали его защиту от экстрадиции в США. Моралес утверждал, что действовал по приказу эквадорского посла в Великобритании Карлоса Абада, представив суду электронное письмо, датированное январем 2018 года, якобы с просьбой установить прослушку в переговорной комнате посольства, пишет газета. Однако анализ, проведенный по запросу стороны защиты Ассанжа, показал, что письмо было поддельным, а другие представленные документы – сфальсифицированными. Эквадорские власти также отвергли подлинность еще одного документа, якобы выданного министерством иностранных дел страны. Семь бывших чиновников, включая двух экс-министров, заявили, что никогда не подписывали подобных бумаг. Отмечается, что это не первый случай подделки документов со стороны Моралеса. В 2018 году посол Абад уже обвинял его в фальсификации электронной переписки и подписи в ходе трудового спора в Испании. В своем письме дипломат выразил удивление "некачественной подделкой", сравнив ее с дилетантским хакерским мошенничеством. Моралес был задержан в сентябре 2019 года. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и также проходит по делу о нарушении тайны адвокатских переговоров, незаконном обогащении, коррупции и отмывании денег. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20241029/pravda-1980622622.html
https://ria.ru/20241001/ssha-1975705406.html
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955489425.html
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в мире, справки, сша, испания, лондон, джулиан ассанж, хиллари клинтон, wikileaks, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Справки, США, Испания, Лондон, Джулиан Ассанж, Хиллари Клинтон, WikiLeaks, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
СМИ: главу компании, шпионившей за Ассанжем, заподозрили в подлоге

Pais: экс-военный Моралес, шпионивший за Ассанжем, подозревается в мошенничестве

© AP Photo / Kirsty WigglesworthАкция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МАДРИД, 13 мар – РИА Новости. Бывший испанский военный и глава испанской компании UC Global S.L, которая шпионила для ЦРУ за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, Дэвид Моралес, стал фигурантом нового уголовного дела из-за возможной фальсификации документов и мошенничества, сообщает в четверг газета Pais с ссылкой на юридическое постановление.
По информации издания, "судья Фернандо Фернандес Ольмедо вызвал Моралеса для дачи показаний в качестве подследственного". Ранее Национальная судебная палата Испании установила, что возглавляемая им компания UC Global S.L., занимавшаяся охраной эквадорского посольства в Лондоне, тайно записывала разговоры Ассанжа с адвокатами, когда те обсуждали его защиту от экстрадиции в США.
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Моралес утверждал, что действовал по приказу эквадорского посла в Великобритании Карлоса Абада, представив суду электронное письмо, датированное январем 2018 года, якобы с просьбой установить прослушку в переговорной комнате посольства, пишет газета. Однако анализ, проведенный по запросу стороны защиты Ассанжа, показал, что письмо было поддельным, а другие представленные документы – сфальсифицированными.
Эквадорские власти также отвергли подлинность еще одного документа, якобы выданного министерством иностранных дел страны. Семь бывших чиновников, включая двух экс-министров, заявили, что никогда не подписывали подобных бумаг.
Отмечается, что это не первый случай подделки документов со стороны Моралеса. В 2018 году посол Абад уже обвинял его в фальсификации электронной переписки и подписи в ходе трудового спора в Испании. В своем письме дипломат выразил удивление "некачественной подделкой", сравнив ее с дилетантским хакерским мошенничеством.
Моралес был задержан в сентябре 2019 года. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и также проходит по делу о нарушении тайны адвокатских переговоров, незаконном обогащении, коррупции и отмывании денег.
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В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
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