https://ria.ru/20250313/sk-2004718069.html

На Урале завели дело после смерти ребенка, которому мать давала наркотик

На Урале завели дело после смерти ребенка, которому мать давала наркотик - РИА Новости, 13.03.2025

На Урале завели дело после смерти ребенка, которому мать давала наркотик

Следователи возбудили дело по статье "убийство" в отношении жительницы Челябинской области, которая успокаивала двухлетнего сына инъекциями наркотика, сообщило... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:32:00+03:00

2025-03-13T12:32:00+03:00

2025-03-13T12:32:00+03:00

происшествия

россия

челябинская область

миасс

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар – РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье "убийство" в отношении жительницы Челябинской области, которая успокаивала двухлетнего сына инъекциями наркотика, сообщило в четверг региональное СУ СК РФ. По данным СУ СК, 22 января ночью в квартире дома по улице Ремесленная в Миассе нашли тело двухлетнего мальчика. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила от отравления наркотической смесью. Обвиняемая, чтобы успокоить ребенка, неоднократно вводила ему шприцем наркотические средства, уточнили в ведомстве. "По данному факту в следственном отделе по городу Миасс СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении. Мать ребенка была допрошена в качестве обвиняемой, судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечает региональный СУ СК. Кроме того, по данным следствия, в семье воспитываются еще трое детей. Условиям проживания и воспитания детей, а также деятельности органов системы профилактики дадут правовую оценку в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20250311/telo-2004320873.html

https://ria.ru/20250102/peterburg-1992330477.html

россия

челябинская область

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происшествия, россия, челябинская область, миасс, следственный комитет россии (ск рф)