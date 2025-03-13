На Урале завели дело после смерти ребенка, которому мать давала наркотик
СК: на Урале завели дело после смерти ребенка, которому мать давала наркотик
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар – РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье "убийство" в отношении жительницы Челябинской области, которая успокаивала двухлетнего сына инъекциями наркотика, сообщило в четверг региональное СУ СК РФ.
По данным СУ СК, 22 января ночью в квартире дома по улице Ремесленная в Миассе нашли тело двухлетнего мальчика. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила от отравления наркотической смесью. Обвиняемая, чтобы успокоить ребенка, неоднократно вводила ему шприцем наркотические средства, уточнили в ведомстве.
"По данному факту в следственном отделе по городу Миасс СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
Мать ребенка была допрошена в качестве обвиняемой, судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечает региональный СУ СК.
Кроме того, по данным следствия, в семье воспитываются еще трое детей. Условиям проживания и воспитания детей, а также деятельности органов системы профилактики дадут правовую оценку в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), поясняется в сообщении.