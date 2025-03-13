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Экс-начальник УМВД по Ростову-на-Дону получил взятку оплатой турпутевок - РИА Новости, 13.03.2025
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11:41 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/sk-2004706598.html
Экс-начальник УМВД по Ростову-на-Дону получил взятку оплатой турпутевок
Экс-начальник УМВД по Ростову-на-Дону получил взятку оплатой турпутевок - РИА Новости, 13.03.2025
Экс-начальник УМВД по Ростову-на-Дону получил взятку оплатой турпутевок
Экс-начальник УМВД РФ по Ростову-на-Дону подозревается в том, что получил взятку в виде оплаты туристических путевок на 263 тысячи рублей за покровительство... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T11:41:00+03:00
2025-03-13T11:41:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар - РИА Новости. Экс-начальник УМВД РФ по Ростову-на-Дону подозревается в том, что получил взятку в виде оплаты туристических путевок на 263 тысячи рублей за покровительство коммерческой организации, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. В отношении экс-начальника УМВД России по Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки и мошенничестве, в отношении оперуполномоченного одного из отделов полиции - по статьям о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. "По версии следствия, фигурант, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции №5 УМВД России по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, а именно оплаты дорогостоящих туристических путевок на сумму более 263 тысяч рублей за покровительство одной из коммерческих организаций", - сказал представитель ведомства. В 2019-2023 годы он же, занимая должность замначальника УМВД России по Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, вместе со своим подчиненным похитил деньги, начисляемые последнему в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на рабочем месте, считает следствие. Общая сумма незаконно выплаченной зарплаты составила более 292 тысяч рублей. Кроме того, как сообщает СУСК, бывший оперуполномоченный отдела полиции подозревается в том, что в 2020 году, "осуществил неправомерный оборот денежных средств, находящихся на банковском счете, используя для этого подложные платежные документы". Оперативные мероприятия по уголовному делу проводились сотрудниками ГУСБ МВД России и УФСБ России по Ростовской области, подозреваемые задержаны.
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происшествия, жкх, россия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, ЖКХ, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Экс-начальник УМВД по Ростову-на-Дону получил взятку оплатой турпутевок

СК: экс-начальник УМВД по Ростову-на-Дону получил взятку оплатой турпутевок

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар - РИА Новости. Экс-начальник УМВД РФ по Ростову-на-Дону подозревается в том, что получил взятку в виде оплаты туристических путевок на 263 тысячи рублей за покровительство коммерческой организации, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
В отношении экс-начальника УМВД России по Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки и мошенничестве, в отношении оперуполномоченного одного из отделов полиции - по статьям о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.
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"По версии следствия, фигурант, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции №5 УМВД России по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, а именно оплаты дорогостоящих туристических путевок на сумму более 263 тысяч рублей за покровительство одной из коммерческих организаций", - сказал представитель ведомства.
В 2019-2023 годы он же, занимая должность замначальника УМВД России по Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, вместе со своим подчиненным похитил деньги, начисляемые последнему в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на рабочем месте, считает следствие. Общая сумма незаконно выплаченной зарплаты составила более 292 тысяч рублей.
Кроме того, как сообщает СУСК, бывший оперуполномоченный отдела полиции подозревается в том, что в 2020 году, "осуществил неправомерный оборот денежных средств, находящихся на банковском счете, используя для этого подложные платежные документы".
Оперативные мероприятия по уголовному делу проводились сотрудниками ГУСБ МВД России и УФСБ России по Ростовской области, подозреваемые задержаны.
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