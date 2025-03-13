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На экс-начальника УМВД по Ростову-на-Дону завели дело о взятке - РИА Новости, 13.03.2025
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11:22 13.03.2025 (обновлено: 12:07 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/sk-2004703133.html
На экс-начальника УМВД по Ростову-на-Дону завели дело о взятке
На экс-начальника УМВД по Ростову-на-Дону завели дело о взятке - РИА Новости, 13.03.2025
На экс-начальника УМВД по Ростову-на-Дону завели дело о взятке
СК возбудил уголовное дело о получении взятки и мошенничестве против бывшего начальника УМВД по Ростову-на-Дону, сообщил представитель СУ СК по региону. РИА Новости, 13.03.2025
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2025-03-13T12:07:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о получении взятки и мошенничестве против бывшего начальника УМВД по Ростову-на-Дону, сообщил представитель СУ СК по региону.&quot;Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывших начальника управления МВД России по Ростову-на-Дону, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом &quot;в&quot; частью пятой статьи 290 УК (получение взятки), частью третьей статьи 159 УК (мошенничество)&quot;, — сказал он.Также дело возбудили против оперуполномоченного одного из отделов полиции, подозреваемого в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.Бывшего начальника УМВД подозревают в получении взятки турпутевкой.&quot;По версии следствия, фигурант, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции № 5 УМВД России по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, а именно оплаты дорогостоящих туристических путевок на сумму более 263 тысяч рублей за покровительство одной из коммерческих организаций&quot;, — уточнил представитель ведомства.В 2019-2023 годы он же, занимая должность замначальника УМВД России по Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, вместе со своим подчиненным похитил деньги, начисляемые последнему в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на рабочем месте, считает следствие. Общая сумма незаконно выплаченной зарплаты составила более 292 тысяч рублей.Кроме того, бывшего оперуполномоченного отдела полиции подозревают в том, что в 2020 году он "осуществил неправомерный оборот денежных средств, находящихся на банковском счете, используя для этого подложные платежные документы".Оперативные мероприятия по уголовному делу проводились сотрудниками ГУСБ МВД и УФСБ по Ростовской области, подозреваемые задержаны.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
На экс-начальника УМВД по Ростову-на-Дону завели дело о взятке

СК завел дело о взятке на экс-начальника УМВД по Ростову-на-Дону

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о получении взятки и мошенничестве против бывшего начальника УМВД по Ростову-на-Дону, сообщил представитель СУ СК по региону.
«

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывших начальника управления МВД России по Ростову-на-Дону, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" частью пятой статьи 290 УК (получение взятки), частью третьей статьи 159 УК (мошенничество)", — сказал он.

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Также дело возбудили против оперуполномоченного одного из отделов полиции, подозреваемого в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.
Бывшего начальника УМВД подозревают в получении взятки турпутевкой.
«

"По версии следствия, фигурант, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции № 5 УМВД России по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, а именно оплаты дорогостоящих туристических путевок на сумму более 263 тысяч рублей за покровительство одной из коммерческих организаций", — уточнил представитель ведомства.

В 2019-2023 годы он же, занимая должность замначальника УМВД России по Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, вместе со своим подчиненным похитил деньги, начисляемые последнему в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на рабочем месте, считает следствие. Общая сумма незаконно выплаченной зарплаты составила более 292 тысяч рублей.
Кроме того, бывшего оперуполномоченного отдела полиции подозревают в том, что в 2020 году он "осуществил неправомерный оборот денежных средств, находящихся на банковском счете, используя для этого подложные платежные документы".
Оперативные мероприятия по уголовному делу проводились сотрудниками ГУСБ МВД и УФСБ по Ростовской области, подозреваемые задержаны.
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