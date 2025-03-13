На экс-начальника УМВД по Ростову-на-Дону завели дело о взятке
СК завел дело о взятке на экс-начальника УМВД по Ростову-на-Дону
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о получении взятки и мошенничестве против бывшего начальника УМВД по Ростову-на-Дону, сообщил представитель СУ СК по региону.
«
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывших начальника управления МВД России по Ростову-на-Дону, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" частью пятой статьи 290 УК (получение взятки), частью третьей статьи 159 УК (мошенничество)", — сказал он.
Экс-начальник отдела полиции Ставрополя получил срок за взятку
23 января, 16:41
Также дело возбудили против оперуполномоченного одного из отделов полиции, подозреваемого в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.
Бывшего начальника УМВД подозревают в получении взятки турпутевкой.
«
"По версии следствия, фигурант, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции № 5 УМВД России по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, а именно оплаты дорогостоящих туристических путевок на сумму более 263 тысяч рублей за покровительство одной из коммерческих организаций", — уточнил представитель ведомства.
В 2019-2023 годы он же, занимая должность замначальника УМВД России по Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, вместе со своим подчиненным похитил деньги, начисляемые последнему в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на рабочем месте, считает следствие. Общая сумма незаконно выплаченной зарплаты составила более 292 тысяч рублей.
Кроме того, бывшего оперуполномоченного отдела полиции подозревают в том, что в 2020 году он "осуществил неправомерный оборот денежных средств, находящихся на банковском счете, используя для этого подложные платежные документы".
Оперативные мероприятия по уголовному делу проводились сотрудниками ГУСБ МВД и УФСБ по Ростовской области, подозреваемые задержаны.