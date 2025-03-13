https://ria.ru/20250313/sk-2004694452.html

СК начал проверку после ДТП с микроавтобусом в Саратовской области

СК начал проверку после ДТП с микроавтобусом в Саратовской области - РИА Новости, 13.03.2025

СК начал проверку после ДТП с микроавтобусом в Саратовской области

Следователи проводят проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Саратовской области, в результате которого пострадали юные спортсмены, сообщило региональное... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T10:40:00+03:00

2025-03-13T10:40:00+03:00

2025-03-13T11:44:00+03:00

происшествия

пугачевский район

балаковский район

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Саратовской области, в результате которого пострадали юные спортсмены, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее в четверг прокуратура сообщала, что микроавтобус с группой спортсменов опрокинулся в кювет около села Красная Речка в Пугачевском районе Саратовской области, четверо подростков с травмами доставлены в больницу. В минздраве региона сообщили РИА Новости, что всего в микроавтобусе ехали 12 детей и двое взрослых, состояние доставленных в больницу четверых детей врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. Глава Балаковского района сообщил, что дети ехали на соревнования в соседнюю Самарскую область. "По факту дорожно-транспортного происшествия в Пугачевском районе, в результате которого пострадали несовершеннолетние, проводится проверка. По предварительным данным, 13 марта 2025 года несовершеннолетние из города Балаково Саратовской области на микроавтобусе направлялись на соревнования в другой регион. Вблизи населенного пункта Красная речка Пугачевского района водитель микроавтобуса не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства в кювет и его опрокидывание. В результате ДТП пострадали несовершеннолетние, им оказывается помощь", - говорится в Telegram-канале СУ СК РФ. Следователи по результатам проверки примут процессуальное решение, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250312/sahalin-2004454721.html

пугачевский район

балаковский район

самарская область

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происшествия, пугачевский район, балаковский район, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)