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СК начал проверку после ДТП с микроавтобусом в Саратовской области - РИА Новости, 13.03.2025
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10:40 13.03.2025 (обновлено: 11:44 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/sk-2004694452.html
СК начал проверку после ДТП с микроавтобусом в Саратовской области
СК начал проверку после ДТП с микроавтобусом в Саратовской области - РИА Новости, 13.03.2025
СК начал проверку после ДТП с микроавтобусом в Саратовской области
Следователи проводят проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Саратовской области, в результате которого пострадали юные спортсмены, сообщило региональное... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:40:00+03:00
2025-03-13T11:44:00+03:00
происшествия
пугачевский район
балаковский район
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Саратовской области, в результате которого пострадали юные спортсмены, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее в четверг прокуратура сообщала, что микроавтобус с группой спортсменов опрокинулся в кювет около села Красная Речка в Пугачевском районе Саратовской области, четверо подростков с травмами доставлены в больницу. В минздраве региона сообщили РИА Новости, что всего в микроавтобусе ехали 12 детей и двое взрослых, состояние доставленных в больницу четверых детей врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. Глава Балаковского района сообщил, что дети ехали на соревнования в соседнюю Самарскую область. "По факту дорожно-транспортного происшествия в Пугачевском районе, в результате которого пострадали несовершеннолетние, проводится проверка. По предварительным данным, 13 марта 2025 года несовершеннолетние из города Балаково Саратовской области на микроавтобусе направлялись на соревнования в другой регион. Вблизи населенного пункта Красная речка Пугачевского района водитель микроавтобуса не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства в кювет и его опрокидывание. В результате ДТП пострадали несовершеннолетние, им оказывается помощь", - говорится в Telegram-канале СУ СК РФ. Следователи по результатам проверки примут процессуальное решение, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250312/sahalin-2004454721.html
пугачевский район
балаковский район
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происшествия, пугачевский район, балаковский район, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пугачевский район, Балаковский район, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после ДТП с микроавтобусом в Саратовской области

СК начал проверку после ДТП с микроавтобусом под Саратовом, где пострадали дети

© СУ СК России по Саратовской области/TelegramРабота СК РФ на месте ДТП с микроавтобусом в Саратовской области. 13 марта 2025
Работа СК РФ на месте ДТП с микроавтобусом в Саратовской области. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© СУ СК России по Саратовской области/Telegram
Работа СК РФ на месте ДТП с микроавтобусом в Саратовской области. 13 марта 2025
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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Саратовской области, в результате которого пострадали юные спортсмены, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Ранее в четверг прокуратура сообщала, что микроавтобус с группой спортсменов опрокинулся в кювет около села Красная Речка в Пугачевском районе Саратовской области, четверо подростков с травмами доставлены в больницу. В минздраве региона сообщили РИА Новости, что всего в микроавтобусе ехали 12 детей и двое взрослых, состояние доставленных в больницу четверых детей врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. Глава Балаковского района сообщил, что дети ехали на соревнования в соседнюю Самарскую область.
"По факту дорожно-транспортного происшествия в Пугачевском районе, в результате которого пострадали несовершеннолетние, проводится проверка. По предварительным данным, 13 марта 2025 года несовершеннолетние из города Балаково Саратовской области на микроавтобусе направлялись на соревнования в другой регион. Вблизи населенного пункта Красная речка Пугачевского района водитель микроавтобуса не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства в кювет и его опрокидывание. В результате ДТП пострадали несовершеннолетние, им оказывается помощь", - говорится в Telegram-канале СУ СК РФ.
Следователи по результатам проверки примут процессуальное решение, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияПугачевский районБалаковский районСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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