https://ria.ru/20250313/siriya-2004642939.html

В Сирии сформировали совет национальной безопасности

В Сирии сформировали совет национальной безопасности - РИА Новости, 13.03.2025

В Сирии сформировали совет национальной безопасности

Совет национальной безопасности Сирии сформирован решением президента на временный период Ахмедом аш-Шараа, сообщается в заявлении канцелярии главы государства. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T00:23:00+03:00

2025-03-13T00:23:00+03:00

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в мире

сирия

ахмед аш-шараа

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БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Совет национальной безопасности Сирии сформирован решением президента на временный период Ахмедом аш-Шараа, сообщается в заявлении канцелярии главы государства. "На основании полномочий президента Сирии и исходя из государственных интересов с целью укрепления национальной безопасности в предстоящем периоде президент принял следующее решение: сформировать совет национальной безопасности во главе с президентом республики с целью управления вопросами безопасности и политического характера", - говорится в заявлении. Согласно документу, в состав совета вошли глава МИД, министр обороны, директор общей разведки, глава МВД и два советника, назначаемых президентом страны.

https://ria.ru/20250312/lavrov-2004466524.html

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в мире, сирия, ахмед аш-шараа