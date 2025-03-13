https://ria.ru/20250313/siriya-2004642939.html
В Сирии сформировали совет национальной безопасности
В Сирии сформировали совет национальной безопасности - РИА Новости, 13.03.2025
В Сирии сформировали совет национальной безопасности
Совет национальной безопасности Сирии сформирован решением президента на временный период Ахмедом аш-Шараа, сообщается в заявлении канцелярии главы государства. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T00:23:00+03:00
2025-03-13T00:23:00+03:00
2025-03-13T11:09:00+03:00
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БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Совет национальной безопасности Сирии сформирован решением президента на временный период Ахмедом аш-Шараа, сообщается в заявлении канцелярии главы государства. "На основании полномочий президента Сирии и исходя из государственных интересов с целью укрепления национальной безопасности в предстоящем периоде президент принял следующее решение: сформировать совет национальной безопасности во главе с президентом республики с целью управления вопросами безопасности и политического характера", - говорится в заявлении. Согласно документу, в состав совета вошли глава МИД, министр обороны, директор общей разведки, глава МВД и два советника, назначаемых президентом страны.
https://ria.ru/20250312/lavrov-2004466524.html
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в мире, сирия, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Ахмед аш-Шараа
В Сирии сформировали совет национальной безопасности
Президент аш-Шараа сформировал в Сирии совет национальной безопасности