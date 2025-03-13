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В суд поступила жалоба Поперечного* на штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 13.03.2025
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02:59 13.03.2025 (обновлено: 03:00 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/shtraf-2004649907.html
В суд поступила жалоба Поперечного* на штраф за дискредитацию армии
В суд поступила жалоба Поперечного* на штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 13.03.2025
В суд поступила жалоба Поперечного* на штраф за дискредитацию армии
Жалоба комика Данилы Поперечного* (признан в РФ иностранным агентом) на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России поступила в Московский городской... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T02:59:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Жалоба комика Данилы Поперечного* (признан в РФ иностранным агентом) на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России поступила в Московский городской суд, сообщили РИА Новости в инстанции. "Зарегистрирована жалоба Поперечного* Д.А. по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", - сказали в суде. Дата заседания не назначена. Согласно материалам административного дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, комик в социальной сети Instagram** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) разместил текстовые и видеопосты, направленные на негативное отношение о проведении СВО на территории Украины. Сам он в суд не явился, присутствовала его представитель. Она просила прекратить производство по административному делу в связи с истечением срока давности, также посчитав, что привлечение ее клиента к ответственности незаконно. По словам представителя комика, вину он не признал. В июне 2024 года министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России
https://ria.ru/20250312/mosgorsud-2004535171.html
https://ria.ru/20250312/kevorkova-2004586017.html
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россия, украина, сша, данила поперечный, facebook
Россия, Украина, США, Данила Поперечный, Facebook
В суд поступила жалоба Поперечного* на штраф за дискредитацию армии

В Мосгорсуд поступила жалоба Поперечного на штраф за дискредитацию армии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДанила Поперечный*
Данила Поперечный* - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Данила Поперечный*. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Жалоба комика Данилы Поперечного* (признан в РФ иностранным агентом) на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России поступила в Московский городской суд, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Зарегистрирована жалоба Поперечного* Д.А. по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", - сказали в суде.
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Мосгорсуд признал законным штраф Дудю*
Вчера, 14:36
Дата заседания не назначена.
Согласно материалам административного дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, комик в социальной сети Instagram** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) разместил текстовые и видеопосты, направленные на негативное отношение о проведении СВО на территории Украины.
Сам он в суд не явился, присутствовала его представитель. Она просила прекратить производство по административному делу в связи с истечением срока давности, также посчитав, что привлечение ее клиента к ответственности незаконно.
По словам представителя комика, вину он не признал.
В июне 2024 года министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России
Журналистка Надежда Кеворкова* - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Кеворкову* приговорили к штрафу и освободили в зале суда
Вчера, 17:48
 
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