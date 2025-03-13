https://ria.ru/20250313/sevastopol-2004785904.html

В Севастополе более 1,7 миллиона человек посетили "Новый Херсонес"

В Севастополе более 1,7 миллиона человек посетили "Новый Херсонес" - РИА Новости, 13.03.2025

В Севастополе более 1,7 миллиона человек посетили "Новый Херсонес"

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе с момента открытия в июле 2024 года посетили 1,7 миллиона человек, сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:17:00+03:00

2025-03-13T16:17:00+03:00

2025-03-13T16:29:00+03:00

севастополь

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михаил развожаев

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе с момента открытия в июле 2024 года посетили 1,7 миллиона человек, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Несмотря на транспортные ограничения, уже более 1,7 миллиона человек посетило "Новый Херсонес". Конечно, кроме прекрасного комплекса зданий и музеев, сегодня он развивается как новый центр гуманитарного знания", - сказал Развожаев во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Воссоединение Крыма и России: 11 лет новой жизни". Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса, построен рядом с историческим Херсонесом за неполные два года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение до 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20241003/matvienko-1976116407.html

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севастополь, россия, новороссия, михаил развожаев