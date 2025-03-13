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В Севастополе более 1,7 миллиона человек посетили "Новый Херсонес" - РИА Новости, 13.03.2025
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16:17 13.03.2025 (обновлено: 16:29 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/sevastopol-2004785904.html
В Севастополе более 1,7 миллиона человек посетили "Новый Херсонес"
В Севастополе более 1,7 миллиона человек посетили "Новый Херсонес" - РИА Новости, 13.03.2025
В Севастополе более 1,7 миллиона человек посетили "Новый Херсонес"
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе с момента открытия в июле 2024 года посетили 1,7 миллиона человек, сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости, 13.03.2025
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе с момента открытия в июле 2024 года посетили 1,7 миллиона человек, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Несмотря на транспортные ограничения, уже более 1,7 миллиона человек посетило "Новый Херсонес". Конечно, кроме прекрасного комплекса зданий и музеев, сегодня он развивается как новый центр гуманитарного знания", - сказал Развожаев во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Воссоединение Крыма и России: 11 лет новой жизни". Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса, построен рядом с историческим Херсонесом за неполные два года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение до 50 тысяч человек.
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севастополь, россия, новороссия, михаил развожаев
Севастополь, Россия, Новороссия, Михаил Развожаев
В Севастополе более 1,7 миллиона человек посетили "Новый Херсонес"

Развожаев: с момента открытия Новый Херсонес посетили 1,7 миллиона человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСвято-Владимирский кафедральный собор в Севастополе
Свято-Владимирский кафедральный собор в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Свято-Владимирский кафедральный собор в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе с момента открытия в июле 2024 года посетили 1,7 миллиона человек, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Несмотря на транспортные ограничения, уже более 1,7 миллиона человек посетило "Новый Херсонес". Конечно, кроме прекрасного комплекса зданий и музеев, сегодня он развивается как новый центр гуманитарного знания", - сказал Развожаев во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Воссоединение Крыма и России: 11 лет новой жизни".
Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса, построен рядом с историческим Херсонесом за неполные два года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение до 50 тысяч человек.
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СевастопольРоссияНовороссияМихаил Развожаев
 
 
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