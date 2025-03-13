В Совфеде раскритиковали предложение США по перемирию на Украине
Сенатор Джабаров: перемирие на Украине обеспечит ВСУ месячную передышку
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Предлагаемое перемирие на Украине обеспечит ВСУ месячную передышку, это позволит рекрутировать в состав украинской армии новых солдат, создать новые линии обороны в частично оккупированных российских регионах, считает сенатор Владимир Джабаров.
"Госсекретарь США Марко Рубио удовлетворённо сообщил всему миру, что ему удалось склонить Украину к прекращению боевых действий на линии соприкосновения с Вооружёнными силами РФ. Очевидно, что американцы "додавили" Украину и добились её согласия на 30-дневное перемирие", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его мнению, в результате этого предложения "полуразгромленная Украина получает месячную передышку". Это позволит рекрутировать в состав ВСУ новых солдат и офицеров, частично восполнить кадровые потери, а также создать новые линии обороны в частично оккупированных российских регионах, считает Джабаров.
"Получив согласие украинской стороны на перемирие, американцы разблокировали поставки вооружений неонацистскому режиму. Кроме того, уже возобновлено предоставление Киеву разведывательной информации, необходимой для использования ударных видов вооружений", - напомнил законодатель.
Очевидно, что после месячного перемирия будет предложено его продление, написал Джабаров. "А за это время продолжится милитаризация Украины. Разве это не повторение пресловутых Минских соглашений — затягивание времени и подготовка к новой агрессии со стороны Украины и её натовских союзников?", - заключил он.
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