Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде раскритиковали предложение США по перемирию на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/senator-2004788441.html
В Совфеде раскритиковали предложение США по перемирию на Украине
В Совфеде раскритиковали предложение США по перемирию на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
В Совфеде раскритиковали предложение США по перемирию на Украине
Предлагаемое перемирие на Украине обеспечит ВСУ месячную передышку, это позволит рекрутировать в состав украинской армии новых солдат, создать новые линии... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:27:00+03:00
2025-03-13T16:27:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир джабаров
марко рубио
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852186296_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57c0eb99321077096154b1df229b94ed.jpg
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Предлагаемое перемирие на Украине обеспечит ВСУ месячную передышку, это позволит рекрутировать в состав украинской армии новых солдат, создать новые линии обороны в частично оккупированных российских регионах, считает сенатор Владимир Джабаров. "Госсекретарь США Марко Рубио удовлетворённо сообщил всему миру, что ему удалось склонить Украину к прекращению боевых действий на линии соприкосновения с Вооружёнными силами РФ. Очевидно, что американцы "додавили" Украину и добились её согласия на 30-дневное перемирие", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По его мнению, в результате этого предложения "полуразгромленная Украина получает месячную передышку". Это позволит рекрутировать в состав ВСУ новых солдат и офицеров, частично восполнить кадровые потери, а также создать новые линии обороны в частично оккупированных российских регионах, считает Джабаров. "Получив согласие украинской стороны на перемирие, американцы разблокировали поставки вооружений неонацистскому режиму. Кроме того, уже возобновлено предоставление Киеву разведывательной информации, необходимой для использования ударных видов вооружений", - напомнил законодатель. Очевидно, что после месячного перемирия будет предложено его продление, написал Джабаров. "А за это время продолжится милитаризация Украины. Разве это не повторение пресловутых Минских соглашений — затягивание времени и подготовка к новой агрессии со стороны Украины и её натовских союзников?", - заключил он.
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004768863.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852186296_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_da9eb95d92f9d712f510170415268730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир джабаров, марко рубио, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Джабаров, Марко Рубио, Вооруженные силы Украины
В Совфеде раскритиковали предложение США по перемирию на Украине

Сенатор Джабаров: перемирие на Украине обеспечит ВСУ месячную передышку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Предлагаемое перемирие на Украине обеспечит ВСУ месячную передышку, это позволит рекрутировать в состав украинской армии новых солдат, создать новые линии обороны в частично оккупированных российских регионах, считает сенатор Владимир Джабаров.
"Госсекретарь США Марко Рубио удовлетворённо сообщил всему миру, что ему удалось склонить Украину к прекращению боевых действий на линии соприкосновения с Вооружёнными силами РФ. Очевидно, что американцы "додавили" Украину и добились её согласия на 30-дневное перемирие", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его мнению, в результате этого предложения "полуразгромленная Украина получает месячную передышку". Это позволит рекрутировать в состав ВСУ новых солдат и офицеров, частично восполнить кадровые потери, а также создать новые линии обороны в частично оккупированных российских регионах, считает Джабаров.
"Получив согласие украинской стороны на перемирие, американцы разблокировали поставки вооружений неонацистскому режиму. Кроме того, уже возобновлено предоставление Киеву разведывательной информации, необходимой для использования ударных видов вооружений", - напомнил законодатель.
Очевидно, что после месячного перемирия будет предложено его продление, написал Джабаров. "А за это время продолжится милитаризация Украины. Разве это не повторение пресловутых Минских соглашений — затягивание времени и подготовка к новой агрессии со стороны Украины и её натовских союзников?", - заключил он.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Ушаков назвал предложение о перемирии уловкой
Вчера, 15:34
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ДжабаровМарко РубиоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала