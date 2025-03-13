https://ria.ru/20250313/sdpg-2004803464.html

В бундестаге сравнили ситуацию в Германии с 1914 годом

В бундестаге сравнили ситуацию в Германии с 1914 годом - РИА Новости, 13.03.2025

В бундестаге сравнили ситуацию в Германии с 1914 годом

Планы блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) милитаризировать ФРГ сравнима с состоявшимся в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:15:00+03:00

2025-03-13T17:15:00+03:00

2025-03-13T17:15:00+03:00

в мире

германия

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российская империя

фридрих мерц

олаф шольц

севим дагделен

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Планы блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) милитаризировать ФРГ сравнима с состоявшимся в 1914 году голосованием в Рейхстаге за военные кредиты, лидер блока Фридрих Мерц обманул своих избирателей, заявила депутат партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Джессика Татти на дебатах об инициативе повышения госдолга в бундестаге. "Здесь речь идет не о каких-то мелочах, а о военных кредитах, и СДПГ снова участвует в этом, как в 1914 году. Фридрих Мерц начинает так, как заканчивает (канцлер) Олаф Шольц – оба едва могут ходить от высокомерия и оторванности от реальности. Это то, что их объединяет. То, что вы делаете, больше не соответствует демократическим правилам. Это нелегитимно", - сказала Татти. Её речь транслировалась в парламентском телевидении. Татти подчеркнула, что Мерц осознанно обманул своих избирателей, поскольку до выборов выступал против новых заимствований. Депутат тем самым напомнила о 4 августа 1914 года, когда фракция социал-демократов в Рейхстаге вопреки своей прежней политики единогласно проголосовала за военные кредиты, поскольку боялась быть обвиненной в антинациональных настроениях, а также считала правильным противостоять Российской империи. "Речь идет о крупнейшей программе вооружения в истории Федеративной Республики Германии. Именно об этом и речь. Это военные кредиты, которые ХДС/ХСС и СДПГ внесли нам на утверждение. Речь идет о гигантской, безграничной милитаризации", - добавила она. Ранее депутат ССВ Севим Дагделен обратилась в конституционный суд ФРГ из-за заседаний бундестага старого созыва, где будет обсуждаться поправка к конституции страны, которая позволит увеличить государственный долг для повышения расходов на оборону и развитие инфраструктуры. До этого ходатайства в конституционный суд по этому поводу подали депутаты "Альтернативы для Германии" (АдГ) и "Левой" партии. Бундестаг нового созыва впервые после парламентских выборов соберется 25 марта. При этом немецкий парламент старого созыва собрался сегодня и соберётся второй раз 18 марта для рассмотрения инициативы о повышении госдолга от победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), которые ведут консультации о создании коалиции. Ранее таблоид Bild сообщил о том, что предметом обсуждения ХДС/ХСС и СДПГ является возможность создания двух мегафондов - для развития вооруженных сил и инфраструктуры страны. Сообщалось, что суммарно в эти фонды может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро, причем это будут заемные средства. Среди вариантов рассматривается также создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине в размере 3 миллиардов евро. Позднее лидер ХДС/ХСС Мерц подтвердил, что его фракция совместно с СДПГ внесет в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Данный шаг Мерц объяснил усиливающимися угрозами безопасности для Европы на фоне продолжающегося конфликта на Украине и политики новой администрации США. В настоящее время в конституции Германии есть ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз").

https://ria.ru/20250311/evropa-2004211852.html

https://ria.ru/20250307/opros-2003598698.html

https://ria.ru/20250307/peskov-2003607028.html

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в мире, германия, украина, российская империя, фридрих мерц, олаф шольц, севим дагделен, хдс/хсс, бундестаг германии, bild