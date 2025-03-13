https://ria.ru/20250313/saratov-2004888755.html

В аэропорту Саратова задержали четыре рейса из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Саратова задержали четыре рейса из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 13.03.2025

В аэропорту Саратова задержали четыре рейса из-за угрозы атаки БПЛА

Четыре рейса задержаны из-за ограничения работы аэропорта Саратова на фоне угрозы атаки беспилотников на регион, в том числе рейс российской чартерной... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T23:47:00+03:00

2025-03-13T23:47:00+03:00

2025-03-13T23:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратов

нижний новгород

калининград

роман бусаргин

s7 airlines

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Четыре рейса задержаны из-за ограничения работы аэропорта Саратова на фоне угрозы атаки беспилотников на регион, в том числе рейс российской чартерной авиакомпании Ikar ушел на запасной аэродром в Нижний Новгород, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта "Гагарин". Ранее представитель Росавиации сообщил, что с 22.30 мск в саратовском аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА, локально работают системы оповещения. По данным онлайн-табло на сайте саратовского аэропорта, рейс EO-857 компании Ikar из калининградского "Храброво" вылетел в Саратов в 19.37 (20.37 мск), но был отправлен на запасной аэродром в нижегородский аэропорт "Стригино", а прибытие к месту назначения теперь ожидается в 2.30 пятницы (1.30 мск). Позже вылетит и обратный рейс EO-858 в Калининград, вылет отложен до 2.30 (1.30 мск). Рейс S7-5158 авиакомпании S7 из Саратова в Новосибирск, вылет которого был запланирован на 23.25 (22.25 мск), задерживается на три часа и, как ожидается, вылетит в 2.30 пятницы (1.30 мск). Позже вылетит и рейс UT-9723 компании Utair из Саратова в Сургут - перенос с 0.05 пятницы (23.05 мск четверга) до 2.30 пятницы (1.30 мск).

https://ria.ru/20250313/rejs-2004675490.html

саратов

нижний новгород

калининград

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Наталья Макарова

саратов, нижний новгород, калининград, роман бусаргин, s7 airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ютэйр, атака беспилотников на москву и подмосковье