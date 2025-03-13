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В аэропорту Саратова задержали четыре рейса из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:47 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/saratov-2004888755.html
В аэропорту Саратова задержали четыре рейса из-за угрозы атаки БПЛА
В аэропорту Саратова задержали четыре рейса из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 13.03.2025
В аэропорту Саратова задержали четыре рейса из-за угрозы атаки БПЛА
Четыре рейса задержаны из-за ограничения работы аэропорта Саратова на фоне угрозы атаки беспилотников на регион, в том числе рейс российской чартерной... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T23:47:00+03:00
2025-03-13T23:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратов
нижний новгород
калининград
роман бусаргин
s7 airlines
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ютэйр
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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Четыре рейса задержаны из-за ограничения работы аэропорта Саратова на фоне угрозы атаки беспилотников на регион, в том числе рейс российской чартерной авиакомпании Ikar ушел на запасной аэродром в Нижний Новгород, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта "Гагарин". Ранее представитель Росавиации сообщил, что с 22.30 мск в саратовском аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА, локально работают системы оповещения. По данным онлайн-табло на сайте саратовского аэропорта, рейс EO-857 компании Ikar из калининградского "Храброво" вылетел в Саратов в 19.37 (20.37 мск), но был отправлен на запасной аэродром в нижегородский аэропорт "Стригино", а прибытие к месту назначения теперь ожидается в 2.30 пятницы (1.30 мск). Позже вылетит и обратный рейс EO-858 в Калининград, вылет отложен до 2.30 (1.30 мск). Рейс S7-5158 авиакомпании S7 из Саратова в Новосибирск, вылет которого был запланирован на 23.25 (22.25 мск), задерживается на три часа и, как ожидается, вылетит в 2.30 пятницы (1.30 мск). Позже вылетит и рейс UT-9723 компании Utair из Саратова в Сургут - перенос с 0.05 пятницы (23.05 мск четверга) до 2.30 пятницы (1.30 мск).
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саратов, нижний новгород, калининград, роман бусаргин, s7 airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ютэйр, атака беспилотников на москву и подмосковье
Специальная военная операция на Украине, Саратов, Нижний Новгород, Калининград, Роман Бусаргин, S7 Airlines, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), ЮТэйр, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В аэропорту Саратова задержали четыре рейса из-за угрозы атаки БПЛА

В Саратовской области задержали четыре рейса из-за угрозы атаки беспилотников

© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в FacebookАэропорт "Гагарин" в Саратове
Аэропорт Гагарин в Саратове - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в Facebook
Аэропорт "Гагарин" в Саратове. Архивное фото
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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Четыре рейса задержаны из-за ограничения работы аэропорта Саратова на фоне угрозы атаки беспилотников на регион, в том числе рейс российской чартерной авиакомпании Ikar ушел на запасной аэродром в Нижний Новгород, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта "Гагарин".
Ранее представитель Росавиации сообщил, что с 22.30 мск в саратовском аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА, локально работают системы оповещения.
По данным онлайн-табло на сайте саратовского аэропорта, рейс EO-857 компании Ikar из калининградского "Храброво" вылетел в Саратов в 19.37 (20.37 мск), но был отправлен на запасной аэродром в нижегородский аэропорт "Стригино", а прибытие к месту назначения теперь ожидается в 2.30 пятницы (1.30 мск). Позже вылетит и обратный рейс EO-858 в Калининград, вылет отложен до 2.30 (1.30 мск).
Рейс S7-5158 авиакомпании S7 из Саратова в Новосибирск, вылет которого был запланирован на 23.25 (22.25 мск), задерживается на три часа и, как ожидается, вылетит в 2.30 пятницы (1.30 мск). Позже вылетит и рейс UT-9723 компании Utair из Саратова в Сургут - перенос с 0.05 пятницы (23.05 мск четверга) до 2.30 пятницы (1.30 мск).
Самолет Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Авиарейсы из Москвы задерживаются из-за атаки БПЛА на Саратовскую область
Вчера, 09:29
 
Специальная военная операция на УкраинеСаратовНижний НовгородКалининградРоман БусаргинS7 AirlinesФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЮТэйрАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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