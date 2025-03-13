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ЕС по требованию Венгрии исключил из списка санкций трех россиян - РИА Новости, 13.03.2025
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22:56 13.03.2025 (обновлено: 23:54 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/sanktsii-2004884288.html
ЕС по требованию Венгрии исключил из списка санкций трех россиян
ЕС по требованию Венгрии исключил из списка санкций трех россиян - РИА Новости, 13.03.2025
ЕС по требованию Венгрии исключил из списка санкций трех россиян
Евросоюз близок к соглашению о продлении санкций в отношении россиян после исключения из него трех лиц по требованию Венгрии, передает Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:56:00+03:00
2025-03-13T23:54:00+03:00
венгрия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
россия
будапешт
михаил фридман
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Евросоюз близок к соглашению о продлении санкций в отношении россиян после исключения из него трех лиц по требованию Венгрии, передает Блумберг со ссылкой на информированные источники.Ранее газета Financial Times сообщала, что Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций ЕС против двух тысяч физических лиц из РФ, если из санкционного списка не будет исключен предприниматель Михаил Фридман."ЕС начал так называемую письменную процедуру, которая продлится до утра пятницы и откроет путь к продлению санкций на шесть месяцев, после того как из списка по требованию Будапешта были исключены три имени", - сообщает агентство.Имена исключенных из списка россиян не сообщаются.По данным агентства, Фридман, на исключении которого из списка настаивал также Люксембург, останется под санкциями.
https://ria.ru/20250313/spisok-2004804103.html
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венгрия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, россия, будапешт, михаил фридман
Венгрия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Россия, Будапешт, Михаил Фридман
ЕС по требованию Венгрии исключил из списка санкций трех россиян

Bloomderg: ЕС исключил из списка санкций трех россиян и близок к их продлению

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Евросоюз близок к соглашению о продлении санкций в отношении россиян после исключения из него трех лиц по требованию Венгрии, передает Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций ЕС против двух тысяч физических лиц из РФ, если из санкционного списка не будет исключен предприниматель Михаил Фридман.
«
"ЕС начал так называемую письменную процедуру, которая продлится до утра пятницы и откроет путь к продлению санкций на шесть месяцев, после того как из списка по требованию Будапешта были исключены три имени", - сообщает агентство.
Имена исключенных из списка россиян не сообщаются.
По данным агентства, Фридман, на исключении которого из списка настаивал также Люксембург, останется под санкциями.
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ВенгрияЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении РоссииРоссияБудапештМихаил Фридман
 
 
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