https://ria.ru/20250313/sanktsii-2004884288.html

ЕС по требованию Венгрии исключил из списка санкций трех россиян

ЕС по требованию Венгрии исключил из списка санкций трех россиян - РИА Новости, 13.03.2025

ЕС по требованию Венгрии исключил из списка санкций трех россиян

Евросоюз близок к соглашению о продлении санкций в отношении россиян после исключения из него трех лиц по требованию Венгрии, передает Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T22:56:00+03:00

2025-03-13T22:56:00+03:00

2025-03-13T23:54:00+03:00

венгрия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

россия

будапешт

михаил фридман

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Евросоюз близок к соглашению о продлении санкций в отношении россиян после исключения из него трех лиц по требованию Венгрии, передает Блумберг со ссылкой на информированные источники.Ранее газета Financial Times сообщала, что Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций ЕС против двух тысяч физических лиц из РФ, если из санкционного списка не будет исключен предприниматель Михаил Фридман."ЕС начал так называемую письменную процедуру, которая продлится до утра пятницы и откроет путь к продлению санкций на шесть месяцев, после того как из списка по требованию Будапешта были исключены три имени", - сообщает агентство.Имена исключенных из списка россиян не сообщаются.По данным агентства, Фридман, на исключении которого из списка настаивал также Люксембург, останется под санкциями.

https://ria.ru/20250313/spisok-2004804103.html

венгрия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венгрия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, россия, будапешт, михаил фридман