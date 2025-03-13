https://ria.ru/20250313/sanktsii-2004747709.html

В ЕС не подтвердили обсуждение отмены антироссийских санкций

В ЕС не подтвердили обсуждение отмены антироссийских санкций - РИА Новости, 13.03.2025

В ЕС не подтвердили обсуждение отмены антироссийских санкций

ЕС не обсуждает смягчение санкций против России, обсуждает новый пакет ограничительных мер, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:19:00+03:00

2025-03-13T14:19:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. ЕС не обсуждает смягчение санкций против России, обсуждает новый пакет ограничительных мер, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер."Мы ввели 16 пакетов санкций, которые были одобрены единогласно, работаем над 17-м пакетом", - сказала она на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможных переговорах с США о смягчении антироссийских ограничений.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопросы европейских санкций против России и замороженных российских активов будут обсуждаться на будущих переговорах.

https://ria.ru/20250311/sanktsii-2004214639.html

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евросоюз, россия, в мире, брюссель, сша