https://ria.ru/20250313/sanktsii-2004747709.html
В ЕС не подтвердили обсуждение отмены антироссийских санкций
В ЕС не подтвердили обсуждение отмены антироссийских санкций - РИА Новости, 13.03.2025
В ЕС не подтвердили обсуждение отмены антироссийских санкций
ЕС не обсуждает смягчение санкций против России, обсуждает новый пакет ограничительных мер, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:19:00+03:00
2025-03-13T14:19:00+03:00
2025-03-13T14:43:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. ЕС не обсуждает смягчение санкций против России, обсуждает новый пакет ограничительных мер, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер."Мы ввели 16 пакетов санкций, которые были одобрены единогласно, работаем над 17-м пакетом", - сказала она на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможных переговорах с США о смягчении антироссийских ограничений.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопросы европейских санкций против России и замороженных российских активов будут обсуждаться на будущих переговорах.
https://ria.ru/20250311/sanktsii-2004214639.html
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евросоюз, россия, в мире, брюссель, сша
Евросоюз, Россия, В мире, Брюссель, США
В ЕС не подтвердили обсуждение отмены антироссийских санкций
в ЕС рассказали о рассмотрении нового пакета санкций против России