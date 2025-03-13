https://ria.ru/20250313/rozysk-2004878969.html

В Курской области снимут с розыска 154 человека, числившихся пропавшими

В Курской области снимут с розыска 154 человека, числившихся пропавшими - РИА Новости, 13.03.2025

В Курской области снимут с розыска 154 человека, числившихся пропавшими

МВД подготовило документы на снятие с розыска 154 человек, числившихся пропавшими в Суджанском районе Курской области, люди живы, сообщила официальный... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T21:54:00+03:00

2025-03-13T21:54:00+03:00

2025-03-13T22:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

ирина волк

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. МВД подготовило документы на снятие с розыска 154 человек, числившихся пропавшими в Суджанском районе Курской области, люди живы, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол. "Мои коллеги оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района Курской области, которые прибывают из освобожденных российскими военными населенных пунктов. Многие из них числятся в реестре лиц, утративших связь с родственниками. В настоящее время подготовлены документы на снятие с розыска 154 человек. Люди живы. Сотрудники полиции помогают им связаться с близкими", - написала Волк в Telegram-канале. Она отметила, что сотрудники подразделений по вопросам миграции принимают заявления от граждан, которым необходимо восстановить паспорт гражданина России. Она подчеркнула, что документы изготавливаются в течение суток, а госпошлина при этом не взимается. Кроме того, сотрудники полиции проводят выездные приемы в пунктах временного размещения. "Это важная часть работы полиции для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Работа ведется круглосуточно во взаимодействии с представителями других ведомств", - добавила официальный представитель МВД РФ.

https://ria.ru/20250313/sudzha-2004644540.html

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курская область, россия, суджанский район, ирина волк