https://ria.ru/20250313/roszdravnadzor-2004748702.html
Росздравнадзор предупредил о риске обращения к косметологам без лицензии
Росздравнадзор предупредил о риске обращения к косметологам без лицензии - РИА Новости, 13.03.2025
Росздравнадзор предупредил о риске обращения к косметологам без лицензии
Росздравнадзор предупреждает граждан об опасности обращения к косметологам без лицензии и призывает при выборе специалиста по оказанию эстетических услуг... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:23:00+03:00
2025-03-13T14:23:00+03:00
2025-03-13T14:23:00+03:00
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косметология
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Росздравнадзор предупреждает граждан об опасности обращения к косметологам без лицензии и призывает при выборе специалиста по оказанию эстетических услуг проверять квалификацию врача, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее "Российская газета" сообщила, что врачи призвали ужесточить наказание за оказание эстетических услуг без лицензии, так Байкальская ассоциация специалистов эстетической медицины предлагает ввести штрафы для таких косметологов до 400 тысяч рублей. "При выборе специалиста по оказанию косметологических и эстетических услуг пациенту необходимо убедиться в наличии лицензии на оказание соответствующей медицинской деятельности у медицинской организации, а также изучить квалификацию врача", - говорится в сообщении. Обращение в безлицензионные кабинеты и клиники может нанести непоправимый вред здоровью и жизни пациента, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20241108/gosduma-1982673967.html
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, косметология
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия, косметология
Росздравнадзор предупредил о риске обращения к косметологам без лицензии
Росздравнадзор призвал проверять квалификацию врача при выборе косметолога
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Росздравнадзор предупреждает граждан об опасности обращения к косметологам без лицензии и призывает при выборе специалиста по оказанию эстетических услуг проверять квалификацию врача, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее "Российская газета" сообщила, что врачи призвали ужесточить наказание за оказание эстетических услуг без лицензии, так Байкальская ассоциация специалистов эстетической медицины предлагает ввести штрафы для таких косметологов до 400 тысяч рублей.
"При выборе специалиста по оказанию косметологических и эстетических услуг пациенту необходимо убедиться в наличии лицензии на оказание соответствующей медицинской деятельности у медицинской организации, а также изучить квалификацию врача", - говорится в сообщении.
Обращение в безлицензионные кабинеты и клиники может нанести непоправимый вред здоровью и жизни пациента, подчеркнули в пресс-службе.