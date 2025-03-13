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Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером по беспилотным системам
Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером по беспилотным системам - РИА Новости, 13.03.2025
Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером по беспилотным системам
Россия является мировым лидером в области беспилотных систем, пишет американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:30:00+03:00
2025-03-13T10:30:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия является мировым лидером в области беспилотных систем, пишет американская газета Wall Street Journal. "Россия теперь является мировым лидером в области беспилотных систем", - пишет издание. При этом Wall Street Journal отмечает, что страны НАТО "спешат перенять опыт" Украины и разрабатывать собственные беспилотники и системы противодействия им. Ранее издание писало о том, что американские оборонные стартапы на фоне провалов обращаются за помощью в производстве беспилотников для армии США к Украине. Как отмечалось в статье, американские стартапы потратили миллиарды долларов, пытаясь разработать небольшие беспилотники, которые, как заявляют в Пентагоне, пригодятся для будущих конфликтов, однако многие из них создали лишь дорогие летательные аппараты, которые "не очень хорошо летают".
https://ria.ru/20250312/dron-2004445317.html
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в мире, технологии, украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша
В мире, Технологии, Украина, Россия, США, НАТО, Министерство обороны США
Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером по беспилотным системам
WSJ: Россия стала мировым лидером в области беспилотных систем