Рейтинг@Mail.ru
Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером по беспилотным системам - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/rossiya-2004691668.html
Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером по беспилотным системам
Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером по беспилотным системам - РИА Новости, 13.03.2025
Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером по беспилотным системам
Россия является мировым лидером в области беспилотных систем, пишет американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:30:00+03:00
2025-03-13T10:30:00+03:00
в мире
технологии
украина
россия
сша
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999871393_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_33c9c8b1619371545c417714cf4256be.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия является мировым лидером в области беспилотных систем, пишет американская газета Wall Street Journal. "Россия теперь является мировым лидером в области беспилотных систем", - пишет издание. При этом Wall Street Journal отмечает, что страны НАТО "спешат перенять опыт" Украины и разрабатывать собственные беспилотники и системы противодействия им. Ранее издание писало о том, что американские оборонные стартапы на фоне провалов обращаются за помощью в производстве беспилотников для армии США к Украине. Как отмечалось в статье, американские стартапы потратили миллиарды долларов, пытаясь разработать небольшие беспилотники, которые, как заявляют в Пентагоне, пригодятся для будущих конфликтов, однако многие из них создали лишь дорогие летательные аппараты, которые "не очень хорошо летают".
https://ria.ru/20250312/dron-2004445317.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999871393_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_fa55007db6d5c27fd75068af6ae9a20a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша
В мире, Технологии, Украина, Россия, США, НАТО, Министерство обороны США
Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером по беспилотным системам

WSJ: Россия стала мировым лидером в области беспилотных систем

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Квазимачта" концерна "Калашников" на выставке
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Квазимачта концерна Калашников на выставке - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Квазимачта" концерна "Калашников" на выставке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия является мировым лидером в области беспилотных систем, пишет американская газета Wall Street Journal.
"Россия теперь является мировым лидером в области беспилотных систем", - пишет издание.
При этом Wall Street Journal отмечает, что страны НАТО "спешат перенять опыт" Украины и разрабатывать собственные беспилотники и системы противодействия им.
Ранее издание писало о том, что американские оборонные стартапы на фоне провалов обращаются за помощью в производстве беспилотников для армии США к Украине. Как отмечалось в статье, американские стартапы потратили миллиарды долларов, пытаясь разработать небольшие беспилотники, которые, как заявляют в Пентагоне, пригодятся для будущих конфликтов, однако многие из них создали лишь дорогие летательные аппараты, которые "не очень хорошо летают".
Беспилотник Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
СМИ: стартапы из США обращаются за помощью в производстве дронов к Украине
Вчера, 06:02
 
В миреТехнологииУкраинаРоссияСШАНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала