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"Достигла превосходства": в США раскрыли судьбу Украины после переговоров - РИА Новости, 13.03.2025
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01:41 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/rossiya-2004646831.html
"Достигла превосходства": в США раскрыли судьбу Украины после переговоров
"Достигла превосходства": в США раскрыли судьбу Украины после переговоров - РИА Новости, 13.03.2025
"Достигла превосходства": в США раскрыли судьбу Украины после переговоров
Россия выйдет из конфликта с Украиной победителем, несмотря на исход переговоров, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T01:41:00+03:00
2025-03-13T01:41:00+03:00
в мире
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МОСКВА. 13 мар — РИА Новости. Россия выйдет из конфликта с Украиной победителем, несмотря на исход переговоров, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Одно наверняка: вне зависимости от того, что будет происходить, они (Русские. — Прим. ред.) одержат победу — победят или за столом переговоров, или на поле боя. Здесь нет таких обстоятельств, при которых Россия выйдет проигравшей", — сказал он.Эксперт также выразил уверенность в том, что даже возобновление военных поставок Киеву со стороны Вашингтона никак не сможет повлиять на ситуацию, потому что даже самые передовые разработки США и НАТО были бесполезны в руках украинских боевиков."Россия достигла превосходства. Она использует это доминирование &lt;…&gt;, и с каждым днем это доминирование становится все сильнее, сильнее и сильнее", — считает Риттер.При этом, бывший сотрудник спецслужб отметил, что при таком давлении ВСУ могут не удержать оборону еще до того, как будут достигнуты какие-либо договоренности о прекращении огня.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.
https://ria.ru/20250312/peregovory-2004443043.html
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в мире, россия, украина, скотт риттер, киев
В мире, Россия, Украина, Скотт Риттер, Киев
"Достигла превосходства": в США раскрыли судьбу Украины после переговоров

Риттер: Россия победит Украину независимо от исхода переговоров

© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия. Архивное фото
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МОСКВА. 13 мар — РИА Новости. Россия выйдет из конфликта с Украиной победителем, несмотря на исход переговоров, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Одно наверняка: вне зависимости от того, что будет происходить, они (Русские. — Прим. ред.) одержат победу — победят или за столом переговоров, или на поле боя. Здесь нет таких обстоятельств, при которых Россия выйдет проигравшей", — сказал он.
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Эксперт также выразил уверенность в том, что даже возобновление военных поставок Киеву со стороны Вашингтона никак не сможет повлиять на ситуацию, потому что даже самые передовые разработки США и НАТО были бесполезны в руках украинских боевиков.
«
"Россия достигла превосходства. Она использует это доминирование <…>, и с каждым днем это доминирование становится все сильнее, сильнее и сильнее", — считает Риттер.
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При этом, бывший сотрудник спецслужб отметил, что при таком давлении ВСУ могут не удержать оборону еще до того, как будут достигнуты какие-либо договоренности о прекращении огня.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.
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