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"Достигла превосходства": в США раскрыли судьбу Украины после переговоров

"Достигла превосходства": в США раскрыли судьбу Украины после переговоров - РИА Новости, 13.03.2025

"Достигла превосходства": в США раскрыли судьбу Украины после переговоров

Россия выйдет из конфликта с Украиной победителем, несмотря на исход переговоров, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T01:41:00+03:00

2025-03-13T01:41:00+03:00

2025-03-13T01:41:00+03:00

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МОСКВА. 13 мар — РИА Новости. Россия выйдет из конфликта с Украиной победителем, несмотря на исход переговоров, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Одно наверняка: вне зависимости от того, что будет происходить, они (Русские. — Прим. ред.) одержат победу — победят или за столом переговоров, или на поле боя. Здесь нет таких обстоятельств, при которых Россия выйдет проигравшей", — сказал он.Эксперт также выразил уверенность в том, что даже возобновление военных поставок Киеву со стороны Вашингтона никак не сможет повлиять на ситуацию, потому что даже самые передовые разработки США и НАТО были бесполезны в руках украинских боевиков."Россия достигла превосходства. Она использует это доминирование <…>, и с каждым днем это доминирование становится все сильнее, сильнее и сильнее", — считает Риттер.При этом, бывший сотрудник спецслужб отметил, что при таком давлении ВСУ могут не удержать оборону еще до того, как будут достигнуты какие-либо договоренности о прекращении огня.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.

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