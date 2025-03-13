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Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество в рамках ШОС

Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество в рамках ШОС - РИА Новости, 13.03.2025

Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество в рамках ШОС

Россия и Белоруссия буду развивать сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества в сферах политики, экономики и гуманитарных связей, говорится в РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:58:00+03:00

2025-03-13T19:58:00+03:00

2025-03-13T20:10:00+03:00

белоруссия

россия

евразия

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александр лукашенко

шос

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия буду развивать сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества в сферах политики, экономики и гуманитарных связей, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. "Россия и Беларусь будут развивать сотрудничество в рамках ШОС в сферах политики, экономики и гуманитарных связей", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля. В заявлении также отмечается, что Россия и Белоруссия рассматривают ШОС как основу для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Вступление Белоруссии в ШОС в 2024 году открыло возможности для наращивания совместных усилий в целях укрепления потенциала объединения, повышения его роли в утверждении многополярного, равноправного и инклюзивного мироустройства, подчеркивается в заявлении.

белоруссия

россия

евразия

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белоруссия, россия, евразия, владимир путин, александр лукашенко, шос