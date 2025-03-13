https://ria.ru/20250313/rossija-2004844115.html

Россия готова сказать welcome западным компаниям, заявил Путин

Россия готова сказать welcome западным компаниям, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025

Россия готова сказать welcome западным компаниям, заявил Путин

Россия готова сказать welcome западным компаниям, которые захотят вернуться на российский рынок, но создавать преференции им не будет, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:02:00+03:00

2025-03-13T19:02:00+03:00

2025-03-13T19:02:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия готова сказать welcome западным компаниям, которые захотят вернуться на российский рынок, но создавать преференции им не будет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Тем, кто хочет вернуться, мы говорим "добро пожаловать", welcome в любую секунду. Но, естественно, исходить будем из той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Если ниши заняты, то, соответственно, они заняты. Никаких преференций для возвращения на наш рынок мы ни для кого создавать не будем", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20250217/kreml-1999801318.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Компании, которые захотят вернуться в Россию, получат такую возможность" Те компании, которые захотят вернуться в Россию, получат такую возможность, заявил Путин 2025-03-13T19:02 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин