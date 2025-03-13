https://ria.ru/20250313/rossija-2004844115.html
Россия готова сказать welcome западным компаниям, заявил Путин
Россия готова сказать welcome западным компаниям, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
Россия готова сказать welcome западным компаниям, заявил Путин
Россия готова сказать welcome западным компаниям, которые захотят вернуться на российский рынок, но создавать преференции им не будет, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:02:00+03:00
2025-03-13T19:02:00+03:00
2025-03-13T19:02:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия готова сказать welcome западным компаниям, которые захотят вернуться на российский рынок, но создавать преференции им не будет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Тем, кто хочет вернуться, мы говорим "добро пожаловать", welcome в любую секунду. Но, естественно, исходить будем из той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Если ниши заняты, то, соответственно, они заняты. Никаких преференций для возвращения на наш рынок мы ни для кого создавать не будем", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250217/kreml-1999801318.html
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Компании, которые захотят вернуться в Россию, получат такую возможность"
Те компании, которые захотят вернуться в Россию, получат такую возможность, заявил Путин
2025-03-13T19:02
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Россия готова сказать welcome западным компаниям, заявил Путин
Путин: РФ говорит welcome возвращающимся компаниям, но преференций им не будет