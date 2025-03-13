https://ria.ru/20250313/rossija-2004842436.html

Москва и Минск договорились вместе отстаивать свои интересы в мире

Москва и Минск договорились вместе отстаивать свои интересы в мире - РИА Новости, 13.03.2025

Москва и Минск договорились вместе отстаивать свои интересы в мире

Россия и Белоруссия продолжат совместное отстаивание и продвижение общих интересов на международной арене, говорится в совместном заявлении президентов двух... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:59:00+03:00

2025-03-13T18:59:00+03:00

2025-03-13T18:59:00+03:00

белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжат совместное отстаивание и продвижение общих интересов на международной арене, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, которое опубликовано на сайте Кремля. "Россия и Беларусь продолжат осуществлять тесную координацию, взаимную поддержку, совместное отстаивание и продвижение общих интересов на международной арене в соответствии с Программой согласованных действий в области внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250116/peskov-1994003706.html

белоруссия

россия

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2025

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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко