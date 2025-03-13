https://ria.ru/20250313/rossija-2004842436.html
Москва и Минск договорились вместе отстаивать свои интересы в мире
Москва и Минск договорились вместе отстаивать свои интересы в мире - РИА Новости, 13.03.2025
Москва и Минск договорились вместе отстаивать свои интересы в мире
Россия и Белоруссия продолжат совместное отстаивание и продвижение общих интересов на международной арене, говорится в совместном заявлении президентов двух... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:59:00+03:00
2025-03-13T18:59:00+03:00
2025-03-13T18:59:00+03:00
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжат совместное отстаивание и продвижение общих интересов на международной арене, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, которое опубликовано на сайте Кремля. "Россия и Беларусь продолжат осуществлять тесную координацию, взаимную поддержку, совместное отстаивание и продвижение общих интересов на международной арене в соответствии с Программой согласованных действий в области внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", - говорится в заявлении.
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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Москва и Минск договорились вместе отстаивать свои интересы в мире
Путин и Лукашенко: Россия и Белоруссия продолжат отстаивать общие интересы