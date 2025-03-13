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Россия ни от кого из западных партнеров не закрывалась, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
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18:49 13.03.2025 (обновлено: 19:23 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/rossija-2004839363.html
Россия ни от кого из западных партнеров не закрывалась, заявил Путин
Россия ни от кого из западных партнеров не закрывалась, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
Россия ни от кого из западных партнеров не закрывалась, заявил Путин
Россия ни от кого из западных партнеров не закрывалась и никого не выгоняла, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:49:00+03:00
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россия
белоруссия
москва
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия ни от кого из западных партнеров не закрывалась и никого не выгоняла, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе. "Мы не закрывались ни от кого, никого не выгоняли. Тем, кто хочет вернуться, мы говорим: "Добро пожаловать или Welcome" в любую секунду. Но, естественно, мы будем исходить из ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко.
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россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Россия ни от кого из западных партнеров не закрывалась, заявил Путин

Путин заявил, что Россия ни от кого не закрывалась и никого не выгоняла

© Фото : Пресс-служба президента РоссииСовместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. 13 марта 2025
Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пресс-служба президента России
Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. 13 марта 2025
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия ни от кого из западных партнеров не закрывалась и никого не выгоняла, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
«
"Мы не закрывались ни от кого, никого не выгоняли. Тем, кто хочет вернуться, мы говорим: "Добро пожаловать или Welcome" в любую секунду. Но, естественно, мы будем исходить из ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко.
Пресс конференция Путина и Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров
Вчера, 18:14
 
РоссияБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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