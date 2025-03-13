https://ria.ru/20250313/rossija-2004839363.html

Россия ни от кого из западных партнеров не закрывалась, заявил Путин

Россия ни от кого из западных партнеров не закрывалась, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025

Россия ни от кого из западных партнеров не закрывалась, заявил Путин

Россия ни от кого из западных партнеров не закрывалась и никого не выгоняла, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:49:00+03:00

2025-03-13T18:49:00+03:00

2025-03-13T19:23:00+03:00

россия

белоруссия

москва

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия ни от кого из западных партнеров не закрывалась и никого не выгоняла, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе. "Мы не закрывались ни от кого, никого не выгоняли. Тем, кто хочет вернуться, мы говорим: "Добро пожаловать или Welcome" в любую секунду. Но, естественно, мы будем исходить из ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко.

https://ria.ru/20250313/peregovory--2004823096.html

россия

белоруссия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин