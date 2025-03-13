Россия ни от кого из западных партнеров не закрывалась, заявил Путин
Путин заявил, что Россия ни от кого не закрывалась и никого не выгоняла
© Фото : Пресс-служба президента РоссииСовместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. 13 марта 2025
© Фото : Пресс-служба президента России
Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. 13 марта 2025
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия ни от кого из западных партнеров не закрывалась и никого не выгоняла, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
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"Мы не закрывались ни от кого, никого не выгоняли. Тем, кто хочет вернуться, мы говорим: "Добро пожаловать или Welcome" в любую секунду. Но, естественно, мы будем исходить из ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко.