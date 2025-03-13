https://ria.ru/20250313/rossija-2004832908.html

Россия и Белоруссия усилят сотрудничество в высокотехнологичных отраслях

Россия и Белоруссия усилят сотрудничество в высокотехнологичных отраслях - РИА Новости, 13.03.2025

Россия и Белоруссия усилят сотрудничество в высокотехнологичных отраслях

Россия видит перспективы для углубления партнерства с Белоруссией в высокотехнологичных отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:36:00+03:00

2025-03-13T18:36:00+03:00

2025-03-13T18:36:00+03:00

технологии

россия

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия видит перспективы для углубления партнерства с Белоруссией в высокотехнологичных отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин. "Видим перспективы для углубления партнерства и в других высокотехнологичных отраслях. Речь, в частности, идет о взаимодействии по тематике развития искусственного интеллекта, обработки больших данных, облачных вычислениях, а также создании полноценных цифровых экосистем", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20250313/putin-2004762042.html

россия

белоруссия

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2025

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технологии, россия, белоруссия, владимир путин