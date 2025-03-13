https://ria.ru/20250313/rossija-2004814249.html

В России предложили создать мультисредовой беспилотник

В России предложили создать мультисредовой беспилотник - РИА Новости, 13.03.2025

В России предложили создать мультисредовой беспилотник

Мультисредовой беспилотник с возможностью летать, бегать, ездить и плавать предложили создать в России инженерам в рамках предстоящего интенсива... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:47:00+03:00

2025-03-13T17:47:00+03:00

2025-03-13T18:59:00+03:00

наука

технологии

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мультисредовой беспилотник с возможностью летать, бегать, ездить и плавать предложили создать в России инженерам в рамках предстоящего интенсива "Архипелаг-2025", с такой идеей выступила руководитель департамента специальных проектов и консалтинга АНО ДПО "Универсальный университет" Екатерина Чечиль в ходе слета "Штабное время". "Предлагаю нашим конструкторам и инженерам в рамках "Архипелага" в этом (2025 - ред.) году проработать концепцию беспилотника, который сможет летать, бегать, ездить и плавать. И так, чтобы команды друг с другом соревновались. Мне кажется, что это может быть классный способ показать уровень инженерии у нас в стране", - сказала Чечиль. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий.

https://ria.ru/20250226/uchenye-2001627846.html

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технологии, россия