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В России предложили создать мультисредовой беспилотник - РИА Новости, 13.03.2025
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Наука
 
17:47 13.03.2025 (обновлено: 18:59 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/rossija-2004814249.html
В России предложили создать мультисредовой беспилотник
В России предложили создать мультисредовой беспилотник - РИА Новости, 13.03.2025
В России предложили создать мультисредовой беспилотник
Мультисредовой беспилотник с возможностью летать, бегать, ездить и плавать предложили создать в России инженерам в рамках предстоящего интенсива... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:47:00+03:00
2025-03-13T18:59:00+03:00
наука
технологии
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мультисредовой беспилотник с возможностью летать, бегать, ездить и плавать предложили создать в России инженерам в рамках предстоящего интенсива "Архипелаг-2025", с такой идеей выступила руководитель департамента специальных проектов и консалтинга АНО ДПО "Универсальный университет" Екатерина Чечиль в ходе слета "Штабное время". "Предлагаю нашим конструкторам и инженерам в рамках "Архипелага" в этом (2025 - ред.) году проработать концепцию беспилотника, который сможет летать, бегать, ездить и плавать. И так, чтобы команды друг с другом соревновались. Мне кажется, что это может быть классный способ показать уровень инженерии у нас в стране", - сказала Чечиль. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий.
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технологии, россия
Наука, Технологии, Россия
В России предложили создать мультисредовой беспилотник

В РФ предложили создать БПЛА с возможностью летать, бегать, ездить и плавать

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоенный ВС РФ держит БПЛА
Военный ВС РФ держит БПЛА - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военный ВС РФ держит БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мультисредовой беспилотник с возможностью летать, бегать, ездить и плавать предложили создать в России инженерам в рамках предстоящего интенсива "Архипелаг-2025", с такой идеей выступила руководитель департамента специальных проектов и консалтинга АНО ДПО "Универсальный университет" Екатерина Чечиль в ходе слета "Штабное время".
"Предлагаю нашим конструкторам и инженерам в рамках "Архипелага" в этом (2025 - ред.) году проработать концепцию беспилотника, который сможет летать, бегать, ездить и плавать. И так, чтобы команды друг с другом соревновались. Мне кажется, что это может быть классный способ показать уровень инженерии у нас в стране", - сказала Чечиль.
"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий.
Вышка связи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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НаукаТехнологииРоссия
 
 
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