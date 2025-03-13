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Россия передала США требования для сделки по Украине, утверждает Reuters - РИА Новости, 13.03.2025
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10:24 13.03.2025 (обновлено: 11:30 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/rossija-2004690810.html
Россия передала США требования для сделки по Украине, утверждает Reuters
Россия передала США требования для сделки по Украине, утверждает Reuters - РИА Новости, 13.03.2025
Россия передала США требования для сделки по Украине, утверждает Reuters
Россия якобы уже передала США список своих требований для заключения сделки по конфликту на Украине, утверждает Рейтер со ссылкой на два анонимных источника,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:24:00+03:00
2025-03-13T11:30:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия якобы уже передала США список своих требований для заключения сделки по конфликту на Украине, утверждает Рейтер со ссылкой на два анонимных источника, которые, как пишет агентство, знакомы с вопросом. &quot;Россия представила США список требований для сделки &lt;…&gt; и перезапуска отношений с Вашингтоном&quot;, — указано в материале.Как подчеркнуло Рейтер, не ясно, что именно вошло в этот перечень, но, как заявили собеседники агентства, выдвинутые условия носят широкий характер и схожи с теми, которые ранее доводились российской стороной до Киева, США и НАТО. По утверждению Рейтер, официальные лица России и США обсуждали их на встречах в последние три недели. Москва и Вашингтон официально пока не делали никаких заявлений о возможном списке требований.Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Президент Владимир Путин в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По его словам, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением армии. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.
https://ria.ru/20250312/rubio-2004550090.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, радослав сикорский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, НАТО
Россия передала США требования для сделки по Украине, утверждает Reuters

Reuters: Россия передала США список требований для переговоров по Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия якобы уже передала США список своих требований для заключения сделки по конфликту на Украине, утверждает Рейтер со ссылкой на два анонимных источника, которые, как пишет агентство, знакомы с вопросом.
«

"Россия представила США список требований для сделки <…> и перезапуска отношений с Вашингтоном", — указано в материале.

Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Рубио оценил возможность прекращения огня на Украине
Вчера, 15:41
Как подчеркнуло Рейтер, не ясно, что именно вошло в этот перечень, но, как заявили собеседники агентства, выдвинутые условия носят широкий характер и схожи с теми, которые ранее доводились российской стороной до Киева, США и НАТО.
По утверждению Рейтер, официальные лица России и США обсуждали их на встречах в последние три недели.
Москва и Вашингтон официально пока не делали никаких заявлений о возможном списке требований.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Песков: Россия работает с продуманными вариантами мирного плана по Украине
04:58
Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент Владимир Путин в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По его словам, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением армии. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, заявил Косачев
Вчера, 05:58
 
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