Россия передала США требования для сделки по Украине, утверждает Reuters
Reuters: Россия передала США список требований для переговоров по Украине
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия якобы уже передала США список своих требований для заключения сделки по конфликту на Украине, утверждает Рейтер со ссылкой на два анонимных источника, которые, как пишет агентство, знакомы с вопросом.
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"Россия представила США список требований для сделки <…> и перезапуска отношений с Вашингтоном", — указано в материале.
Как подчеркнуло Рейтер, не ясно, что именно вошло в этот перечень, но, как заявили собеседники агентства, выдвинутые условия носят широкий характер и схожи с теми, которые ранее доводились российской стороной до Киева, США и НАТО.
По утверждению Рейтер, официальные лица России и США обсуждали их на встречах в последние три недели.
Москва и Вашингтон официально пока не делали никаких заявлений о возможном списке требований.
Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент Владимир Путин в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По его словам, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением армии. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.