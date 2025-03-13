https://ria.ru/20250313/rossija-2004661037.html

Россия не допустит посягательства на интересы на Балтике, заявил Патрушев

Россия не допустит посягательства на интересы на Балтике, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.03.2025

Россия не допустит посягательства на интересы на Балтике, заявил Патрушев

Россия не допустит посягательства на свои национальные интересы на Балтике, предупредил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. РИА Новости, 13.03.2025

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2025-03-13T07:13:00+03:00

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россия

николай патрушев

нато

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия не допустит посягательства на свои национальные интересы на Балтике, предупредил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "В условиях роста угроз безопасности нашего государства на Северо-Западе, укрепление военной мощи России в этом регионе является гарантом ее суверенитета на этом стратегическом направлении... Россия не допустит посягательства на свои национальные интересы в Балтийском регионе несмотря на активные усилия вновь принятых в НАТО государств, которые буквально из кожи вон лезут, чтобы продемонстрировать свою лояльность Западу, не осознавая, в какую опасную игру они вступают", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".

https://ria.ru/20250313/patrushev-2004660687.html

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россия, николай патрушев, нато