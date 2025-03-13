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Россия не допустит посягательства на интересы на Балтике, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.03.2025
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07:13 13.03.2025 (обновлено: 11:35 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/rossija-2004661037.html
Россия не допустит посягательства на интересы на Балтике, заявил Патрушев
Россия не допустит посягательства на интересы на Балтике, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.03.2025
Россия не допустит посягательства на интересы на Балтике, заявил Патрушев
Россия не допустит посягательства на свои национальные интересы на Балтике, предупредил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:13:00+03:00
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россия
николай патрушев
нато
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия не допустит посягательства на свои национальные интересы на Балтике, предупредил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "В условиях роста угроз безопасности нашего государства на Северо-Западе, укрепление военной мощи России в этом регионе является гарантом ее суверенитета на этом стратегическом направлении... Россия не допустит посягательства на свои национальные интересы в Балтийском регионе несмотря на активные усилия вновь принятых в НАТО государств, которые буквально из кожи вон лезут, чтобы продемонстрировать свою лояльность Западу, не осознавая, в какую опасную игру они вступают", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
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россия, николай патрушев, нато
Россия, Николай Патрушев, НАТО
Россия не допустит посягательства на интересы на Балтике, заявил Патрушев

Патрушев: Россия не допустит посягательства на нацинтересы на Балтике

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия не допустит посягательства на свои национальные интересы на Балтике, предупредил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"В условиях роста угроз безопасности нашего государства на Северо-Западе, укрепление военной мощи России в этом регионе является гарантом ее суверенитета на этом стратегическом направлении... Россия не допустит посягательства на свои национальные интересы в Балтийском регионе несмотря на активные усилия вновь принятых в НАТО государств, которые буквально из кожи вон лезут, чтобы продемонстрировать свою лояльность Западу, не осознавая, в какую опасную игру они вступают", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
НАТО игнорирует диалог между Москвой и Вашингтоном, заявил Патрушев
07:11
 
РоссияНиколай ПатрушевНАТО
 
 
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