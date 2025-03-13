https://ria.ru/20250313/rospotrebnadzor-2004732062.html
Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения в сети магазинов "Светофор"
Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения в сети магазинов "Светофор" - РИА Новости, 13.03.2025
Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения в сети магазинов "Светофор"
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения в сети "Светофор", было изъято более 13 тонн некачественной продукции, 20 торговых точек временно... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:15:00+03:00
2025-03-13T13:15:00+03:00
2025-03-13T13:15:00+03:00
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
таможенный союз
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997909031_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9ad280d52a371d8cfb253024078cb2ab.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения в сети "Светофор", было изъято более 13 тонн некачественной продукции, 20 торговых точек временно закрыты, сообщили журналистам в ведомстве. "Управление Роспотребнадзора по г. Москве завершило контрольное (надзорное) мероприятие в сети магазинов "Светофор", в ходе которого были выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Проверка проводилась с 17 по 30 января 2025 года, среди результатов: нарушения соблюдения сроков годности и условий хранения пищевых товаров", - говорится в сообщении. В магазинах также фиксировались случаи хранения пищевой продукции без должной маркировки, что создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, отметили в управлении. Материалы дел по выявленным нарушениям были направлены в Арбитражный суд Москвы для определения размера административного штрафа и других мер, уточнили в ведомстве. По итогам проверок в 23 магазинах были изъяты более 13 тонн некачественной продукции, 20 торговых точек временно закрыты, подчеркнули в управлении.
https://ria.ru/20250214/moskva-1999476834.html
https://ria.ru/20241230/pelmeni-1992063562.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997909031_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_ab1eccf1e59318e866bbd58114dc10ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), таможенный союз, происшествия
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Таможенный союз, Происшествия
Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения в сети магазинов "Светофор"
Роспотребнадзор по Москве закрыл 20 магазинов сети "Светофор"