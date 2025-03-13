https://ria.ru/20250313/rospotrebnadzor-2004732062.html

Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения в сети магазинов "Светофор"

Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения в сети магазинов "Светофор" - РИА Новости, 13.03.2025

Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения в сети магазинов "Светофор"

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения в сети "Светофор", было изъято более 13 тонн некачественной продукции, 20 торговых точек временно... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:15:00+03:00

2025-03-13T13:15:00+03:00

2025-03-13T13:15:00+03:00

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

таможенный союз

происшествия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения в сети "Светофор", было изъято более 13 тонн некачественной продукции, 20 торговых точек временно закрыты, сообщили журналистам в ведомстве. "Управление Роспотребнадзора по г. Москве завершило контрольное (надзорное) мероприятие в сети магазинов "Светофор", в ходе которого были выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Проверка проводилась с 17 по 30 января 2025 года, среди результатов: нарушения соблюдения сроков годности и условий хранения пищевых товаров", - говорится в сообщении. В магазинах также фиксировались случаи хранения пищевой продукции без должной маркировки, что создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, отметили в управлении. Материалы дел по выявленным нарушениям были направлены в Арбитражный суд Москвы для определения размера административного штрафа и других мер, уточнили в ведомстве. По итогам проверок в 23 магазинах были изъяты более 13 тонн некачественной продукции, 20 торговых точек временно закрыты, подчеркнули в управлении.

https://ria.ru/20250214/moskva-1999476834.html

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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), таможенный союз, происшествия