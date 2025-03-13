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Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения в сети магазинов "Светофор" - РИА Новости, 13.03.2025
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13:15 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/rospotrebnadzor-2004732062.html
Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения в сети магазинов "Светофор"
Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения в сети магазинов "Светофор" - РИА Новости, 13.03.2025
Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения в сети магазинов "Светофор"
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения в сети "Светофор", было изъято более 13 тонн некачественной продукции, 20 торговых точек временно... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:15:00+03:00
2025-03-13T13:15:00+03:00
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
таможенный союз
происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения в сети "Светофор", было изъято более 13 тонн некачественной продукции, 20 торговых точек временно закрыты, сообщили журналистам в ведомстве. "Управление Роспотребнадзора по г. Москве завершило контрольное (надзорное) мероприятие в сети магазинов "Светофор", в ходе которого были выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Проверка проводилась с 17 по 30 января 2025 года, среди результатов: нарушения соблюдения сроков годности и условий хранения пищевых товаров", - говорится в сообщении. В магазинах также фиксировались случаи хранения пищевой продукции без должной маркировки, что создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, отметили в управлении. Материалы дел по выявленным нарушениям были направлены в Арбитражный суд Москвы для определения размера административного штрафа и других мер, уточнили в ведомстве. По итогам проверок в 23 магазинах были изъяты более 13 тонн некачественной продукции, 20 торговых точек временно закрыты, подчеркнули в управлении.
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), таможенный союз, происшествия
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Таможенный союз, Происшествия
Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения в сети магазинов "Светофор"

Роспотребнадзор по Москве закрыл 20 магазинов сети "Светофор"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрохожие у магазина "Светофор"
Прохожие у магазина Светофор - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Прохожие у магазина "Светофор". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения в сети "Светофор", было изъято более 13 тонн некачественной продукции, 20 торговых точек временно закрыты, сообщили журналистам в ведомстве.
"Управление Роспотребнадзора по г. Москве завершило контрольное (надзорное) мероприятие в сети магазинов "Светофор", в ходе которого были выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Проверка проводилась с 17 по 30 января 2025 года, среди результатов: нарушения соблюдения сроков годности и условий хранения пищевых товаров", - говорится в сообщении.
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В магазинах также фиксировались случаи хранения пищевой продукции без должной маркировки, что создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, отметили в управлении.
Материалы дел по выявленным нарушениям были направлены в Арбитражный суд Москвы для определения размера административного штрафа и других мер, уточнили в ведомстве.
По итогам проверок в 23 магазинах были изъяты более 13 тонн некачественной продукции, 20 торговых точек временно закрыты, подчеркнули в управлении.
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МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Таможенный союзПроисшествия
 
 
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